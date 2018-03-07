Ieee İTÜ Teknoloji Konferansı 2018, Dijital Dünyaya Bağlanın!

IEEE İTÜ TEKNOLOJİ KONFERANSI '18

Dijital dünyaya bağlanın!



IEEE İTÜ TEKNOLOJİ KONFERANSI 2018 17 Mart Cumartesi Günü Saat 9: 00'da İTÜ Maçka Kampüsü Mustafa Kemal Amfisi'nde yapılacak. Tamamez Ücretsiz Etkilik tüm katılımcılara açık ve online sertifikalı.

IEEE İTÜ Teknoloji Konferansı, Türkiye ve Dünya'da teknolojinin geldiği konumu ve gelecek hedeflerini sektörün önemli isimlerinden keşfetmeyi, teknolojinin standartlarını belirleyecek mühendisleri Türkiye'den çıkarmak için inovasyonun sınırlarını kaldırarak sıra dışı bir deneyim sunmayı, geleceğin teknolojisini şekillendirecek bireylere günümüzün teknolojisini anlatmayı amaçlar.

Etkinliğin içeriği dijital dünya ve beraberinde gelen, gündemde yerini koruyan ve her gün gelişmeye devam eden teknolojiler olan Yapay Zeka, Endüstri 4.0, Ödeme ve Finans Teknolojileri, Savunma Teknolojileri, Büyük Veri, Bulut Teknolojisi ve 5G gibi konulardan oluşup gün boyunca süren oturumlarda bu konulara ve workshoplara yer verilecektir, ayrıca fuaye alanımızda Prorobotec, Tatlı Robot Sanbot ile bizlere eşlik edecektir. İTÜ IEEE Öğrenci Kolu olarak biz de teknik projelerimiz ile fuaye alanında yer alacağız.

Etkinliğimizde Ford Otosan ve Huawei Platin Sponsor, Garanti Teknoloji ve Netaş Altın Sponsor, Intertech, TTGV ve Aselsan ise gümüş Sponsor olarak yer alacaklardır. Birbirinden zengin ve önemli konuları işleyen oturumlarımızda IBM Watson Mimarı Ahmet Said Çelik, Turkcell CRM & BA iş ve Teknik Çözümleri Direktörü İnanç Çakıroğlu, TTGV Kıdemli Danışmanı Serdar Gökpınar, TTGV Ideanest Programı Yöneticisi Kaan Aksay, Ford Otosan Akıllı Üretim Teknolojileri Müdürü Güner Demirural, Aselsan Kıdemli Lider Mühendisi Alper Gerçek, Netaş Kıdemli Ar-Ge Direktörü Burak Şalk, Intertech Genel Müdürü Ömer Uyar bizlerle olup bu konulardaki bilgilerini katılımcılar ile paylaşacaklar.

17 Mart tarihinde İTÜ Maçka Kampüsü Mustafa Kemal Amfisi'nde gerçekleşecek etkinliğimizde oturumlar ve güncel teknolojilerin yer alacağı fuar alanı bulunmaktadır.

Etkinliğimiz içerisindeki oturumlarda;

Yapay Zeka oturumunda IBM, Endüstri 4.0 oturumunda Ford-Otosan, Finans ve Ödeme Teknolojileri oturumlarında Garanti Teknoloji ve Intertech,

Savunma Teknolojileri oturumunda Aselsan,

5G oturumunda Netaş,

Dijital Dönüşüm oturumunda Turkcell,

Big Data ve Cloud oturumunda Huawei bizimle olacaktır.

Fuaye alanımızda ise;

Otonom tanıtım robotları alanında Prorobotec,

Teknik Projeler alanında IEEE İTÜ Lab Komitesi bizimle olacaktır.

Konular!



Gün boyu etkinlik alanında deneyimleyebileceğiniz yeni teknolojiler, sürpriz çekiliş ve hediyeler 17 Mart Cumartesi günü İTÜ Maçka Kampüsü Mustafa Kemal Amfisi'nde sizleri bekliyor olacak.

Aynı zamanda, paralel olarak gerçekleşecek olan workshoplarımız, etkinlik programı ve diğer katılımcılarımız gibi daha birçok gelişmeyi takipte kalmak için sosyal medya hesaplarımızı da takip etmeyi unutmayın.

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Etkinlik websitesi: http://conference.ituieee.com

Etkinliğimiz herkese açık, ücretsiz ve online sertifikalıdır.

ieee İTÜ Etkinlik

http://www.teknotalk.com/ieee-itu-teknoloji-konferansi-2018-dijital-dunyaya-baglanin-62514/