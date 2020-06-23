İDO'nun yaz tarifesi biletleri satışa sunuldu
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İDO'nun yaz tarifesi biletleri satışa sunuldu

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), 1 Temmuz- 6 Eylül'de geçerli olacak yaz tarifesinin biletlerini satışa sundu.

İDO'nun yaz tarifesi biletleri satışa sunuldu
23.06.2020 10:47 | Son Güncelleme: 23.06.2020 10:47

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), 1 Temmuz- 6 Eylül'de geçerli olacak yaz tarifesinin biletlerini satışa sundu.

İDO'dan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı sıkı tedbir ve önlemlerle seferlerine güvenli şekilde devam eden İDO, 1 Temmuz itibarıyla kademeli olarak yaz tarifesine geçecek.

Bu kapsamda İDO, 1 Temmuz- 6 Eylül'de geçerli olacak yaz tarifesi biletlerini hesaplı fiyatlarla şimdiden satışa sundu.

Tedbirlerle yaz tarifesinde de güvenli seyahat imkanı sunulacak

Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri ve resmi kurumlar tarafından iletilen yeni bilgilendirmeler kapsamında uyguladığı tedbirlerle yaz tarifesi boyunca da misafirlerine güvenli bir seyahat sunacak olan İDO, bu doğrultuda gemilerini ve terminallerini periyodik olarak dezenfekte etmeyi sürdürüyor.

Terminallere konulan zemin işaretleriyle yolcuların gemiye biniş, iniş ve yerleşme esnasında sosyal mesafelerini koruması sağlanacak, yolculuklar esnasında da koltuklar sosyal mesafe kuralları göz önüne alınarak belirlenecek.

Misafirlerin seyahatleri boyunca maske takmaları zorunlu olacak. Terminallerde çalışan temizlik ve güvenlik görevlilerinin, yiyecek, içecek dükkanları ve kiralık alan çalışanlarının da maskeleri ile işlerinin özelliğine göre siperlik ve eldiven kullanımlarının kontrolü sağlanacak.

Terminallere girişlerde temassız ateş ölçer kullanılarak yolcuların ateş ölçümü yapılacak. Ateşi yüksek olanlar içeri alınmayacak. Tüm yolcuların ateş kontrolü, güvenlik personeli tarafından gerçekleştirilecek. 37,5 derece üzeri ateş olması durumunda ölçüm tekrarlanacak ve ateşi olanlar terminale kabul edilmemekle beraber maskeleri yoksa takılarak ambulans çağrılacak. HES Kodu'nun kontrolü doğrultusunda riskli ve şüpheli olanlar kabul edilmeyecek.

Yolcular için terminallere Kovid-19 ile ilgili bilgilendirme afişleri asan İDO, sık sık anonslar yaparak bu bilgilerin pekişmesini sağlayacak.

Her sefer sonrası yolcuların temas ettiği yerler dezenfekte edilecek

İDO, ayrıca yaz aylarında sıcağın da artmasıyla beraber konforlu bir seyahat için önem kazanan havalandırma sistemlerinin de en sağlıklı şekilde kullanılmasına imkan sağlayacak. Isıtma, soğutma sistemlerinin kullanımı Kovid-19 bulaşma riskini artırdığından dışarıdan yüzde yüz taze hava soğutularak gerçekleştirilecek.

Tüm gemi ve terminallerde el dezenfektanı yer alırken, her seferden sonra yolcuların sık temas ettiği merdiven tırabzanları, tuvalet kapı kolları ve musluklar gibi yerler de dezenfekte edilecek.

2020 Yaz Tarifesi sefer saatleri hakkında "www.ido.com.tr" adlı internet sitesinden ya da İDO mobil uygulama ve terminallerde yer alan satış noktalarından detaylı bilgi alınabilecek. Yaz tarifesi biletleri yine "www.ido.com.tr" adresinden, İDO gişelerinden, İDO çağrı merkezinden, İDO acente noktalarından ya da İDO mobil uygulamasından faydalanarak elde edilebilecek.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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