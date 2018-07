İdo bedelli askerlik eleştirilerine son noktayı koydu

MUĞLA - Bodrum'da bir otelde sahne alan İdo, ablası Dilan Tatlıses'le düet yaptı. Babaları İbrahim Tatlıses'in 'haydi söyle' şarkısını beraber okuyan ikili büyük beğeni topladı. İdo bedelli askerlik konusuna da son noktayı koydu.

İdo Tatlıses önceki akşam bir otelde sahne aldı. Programına babası İbrahim Tatlıses'in şarkılarıyla başlayan İdo, beyaz ter havlusunu omzundan eksik etmedi. Konserinin ikinci bölümünde sürpriz yaparak kendisini izlemeye nişanlısı Levent Dörter ile birlikte gelen Ablası Dilan Çıtak'ı "Ablam gelmiş tanıştırayım, Aynı babanın çocuklarıyız" sözleriyle sahneye davet eden İdo, kardeşiyle birlikte bir de düete imza attı.

İbrahim Tatlıses'in şarkısına düet yaptılar

Öte yandan İdo Tatlıses'in sahnesine konuk olan Dilan Çıtak, süper mini şortu ve "Palmiye modeli" olarak adlandırdığı saç stiliyle dikkat çekti. Birlikte yaptıkları düetin ardından yaz aylarına damgasını vuran "Maalesef" isimli şarkısını da seslendirdi. Tekrar bir düet yapacak olan Tatlıses kardeşler Otel tesisatının azizliğine uğradı. Bir anda ses sisteminin bozulmasıyla birlikte İdo ve Dilan sahneden babaları İbrahim Tatlıses'in 'haydi söyle' isimli şarkısını beraber seslendirdiler. Arızanın giderilmesiyle birlikte İdo konserine kaldığı yerden devam etti.

Yaklaşık iki saat süren konser boyunca bir an olsun yerinde durmayan İdo Tatlıses, otel sahnesinde sevilen şarkılarını muhteşem bir koro eşliğinde söyledi.

Sahne sonunda basın mensuplarıyla kısa bir röportaj da gerçekleştiren İdo, geçtiğimiz hafta Derya Tuna'nın doğum günü sebebi ile bir araya gelen anne-babası ile ilgili kendisine yöneltilen sorulara"Doğum günü de kutlayacaklar, yemek de yiyecekler. Birisi benim annem, birisi benim babam. Bu benim çok hoşuma gidiyor." sözlerini sarf etti. Ardından tekrar evlenmelerini ister miydin? Sorusuna ise "Her şeyin bir yaşı ve zamanı olduğuna inanıyorum." diye karşılık veren İdo muhabirlerin bir anda evlenmeye karar verilerse ne dersin "Yıkarım ortalığı" yanıtını verdi.

Bedelli askerlik eleştirilerine son noktayı koydu

Bedelli askerlik yorumları dolayısıyla sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi olan genç şarkıcı İdo konuya açıklık getirerek "Şarkım yeni çıktı. Albümüme odaklandım, sosyal medyadaki tepkileri yersiz buluyorum. İddia edildiği gibi fikrim olsa bile kimseye hesap verecek değilim. Konu tamamen başka yere çekildi. Yapacak bir şey yok. Ben albüme odaklandım"ifadelerini kullandı.

Bizi annem ayırmadı

Sevgilisiyle de kendisini annesinin ayırdığı iddialarına da yanıt veren İdo "Bunu çok komik buluyorum. Annem hayatta böyle bir şey yapmaz, biz kendimiz konuşarak ve anlaşarak ayrıldık. Bu konuda da daha fazla yorum yapmaya gerek yok." sözleri ile açıklık getiren.

İdo hayranlarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.