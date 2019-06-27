İdlip'te gözlem noktasına saldırı: 1 şehit
İdlip'te gözlem noktasına düzenlenen saldırıda 1 asker şehit oldu.
İdlip'te gözlem noktasına düzenlenen saldırıda 1 asker şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde kontrol ettiği bölgeden, 10 numaralı Gözlem Noktamıza bugün kasıtlı olduğu değerlendirilen top/havan atışları ile saldırılar gerçekleştirilmiştir. Saldırılarda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır" denildi.
(İHA)
Kaynak: İHA
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