İdlip'te gözlem noktasına saldırı: 1 şehit

İdlip'te gözlem noktasına düzenlenen saldırıda 1 asker şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde kontrol ettiği bölgeden, 10 numaralı Gözlem Noktamıza bugün kasıtlı olduğu değerlendirilen top/havan atışları ile saldırılar gerçekleştirilmiştir. Saldırılarda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA