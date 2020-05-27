İdlib şehidinin ailesine acı haber verildi SURİYE'nin İdlib kentinde devriye görevinde bulunurken meydana gelen patlamada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Elazığlı Piyade Teğmen Canbert Tatar'ın acı haberi, Tunceli'de bulunan ailesine verildi.

SURİYE'nin İdlib kentinde devriye görevinde bulunurken meydana gelen patlamada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Elazığlı Piyade Teğmen Canbert Tatar'ın acı haberi, Tunceli'de bulunan ailesine verildi.

Suriye'nin İdlib kentinde, M4 karayolunda devri görevenin bulunun Türk silahlı Kuvvetleri unsurlarının geçişi sırasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan Piyade Teğmen Canbert Tatar, kealdırıldığı hastanede doktorların çabalarına rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit ailesinin Tunceli'nin Çemişgezek ilçesindeki dede evinde olduğu öğrenildi. Şehidin ailesine acı haber, İlçe Kaymakamı Harun Kazez ile askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin, yarın Elazığ'da yapılacak törenle son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.

Haber: Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ,

Kaynak: DHA