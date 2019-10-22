İdlib'i ziyaret eden Esad: 'Erdoğan bir hırsız ve şu an bizim topraklarımızı çalıyor'

22.10.2019 15:13

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, muhalif örgütlerin kontrolündeki İdlib'de rejim yanlısı askerleri ziyaret etti. Esad, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda yaptığı Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'hırsız' dedi.



Şam yönetiminin savaş esnasında kaybettiği tüm bölgeleri geri alacağı vaatlerinde bulunan Esad, "Erdoğan bir hırsız ve şu an bizim topraklarımızı çalıyor." ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle