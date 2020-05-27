İdlib'de şehit olan Teğmen Canbert Tatar'ın ailesine şehadet haberi ulaştı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İdlib'de şehit olan Teğmen Canbert Tatar'ın ailesine şehadet haberi ulaştı

Suriye'nin İdlib kentinde gerçekleştirilen yol kontrol devriyesi sırasında meydana gelen patlama sonucu şehit olan Piyade Teğmen Canbert Tatar'ın ailesine şehadet haberi verildi.

İdlib'de şehit olan Teğmen Canbert Tatar'ın ailesine şehadet haberi ulaştı
27.05.2020 21:33 | Son Güncelleme: 27.05.2020 21:52

Suriye'nin İdlib kentinde gerçekleştirilen yol kontrol devriyesi sırasında meydana gelen patlama sonucu şehit olan Piyade Teğmen Canbert Tatar'ın ailesine şehadet haberi verildi.

Teğmen Tatar'ın şehadet haberini, bayram ziyareti için Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Bozağaç köyündeki dede evinde bulunan annesi Suna ve babası Çetin Tatar'a, İlçe Kaymakamı Harun Kazez ile askeri yetkililer verdi.

Şehidin dede evine ve Elazığ'ın merkeze bağlı Cip köyünde bulunan baba ocağına Türk bayrakları asıldı.

Evli olan şehidin, yarın Cip Köyü Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığında son yolculuğuna uğurlanmasının planlandığı öğrenildi.

İdlib bölgesinde icra edilen yol kontrol devriyesi esnasında arama bölgesinin 250 metre güneyinde meydana gelen ve sebebi henüz tespit edilemeyen bir patlamanın tesiriyle yaralanan Tatar, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Acun Ilıcalı, en büyük pişmanlığının ne olduğunu açıkladı Haber
Acun Ilıcalı, en büyük pişmanlığının ne olduğunu açıkladı
Market çalışanı koronavirüsten hayatını kaybetti, alışveriş yapan herkes diken üstünde! Haber
Market çalışanı koronavirüsten hayatını kaybetti, alışveriş yapan herkes diken üstünde!
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: İnşallah pozitif bir büyüme ile bu yılı kapatacağız Haber
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: İnşallah pozitif bir büyüme ile bu yılı kapatacağız
Devlet Bahçeli, Aysun Kayacı'nın sözlerine atıf yaptı Haber
Devlet Bahçeli, Aysun Kayacı'nın sözlerine atıf yaptı
ABD'deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, yılda 500 milyon lira kazanıyor Haber
ABD'deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, yılda 500 milyon lira kazanıyor
Cani baba, 35 yaşındaki kişiye kaçan 13 yaşındaki kızının uykudayken kafasını kesti Haber
Cani baba, 35 yaşındaki kişiye kaçan 13 yaşındaki kızının uykudayken kafasını kesti
Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, 'Altımda bir şey yok' cevabıyla kahkahaya boğuldu
Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, "Altımda bir şey yok" cevabıyla kahkahaya boğuldu
30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Gözler kabine toplantısında
30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Gözler kabine toplantısında
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor
Kaliforniya Valisi, Türk diplomatı şehit eden Ermeni kökenli teröristin şartlı tahliyesini reddetti
Kaliforniya Valisi, Türk diplomatı şehit eden Ermeni kökenli teröristin şartlı tahliyesini reddetti
Son Dakika: 81 ilde bayram süresince uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi
Son Dakika: 81 ilde bayram süresince uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi
Normalleşme sürecinde artacağı düşünülen bireysel araçların trafikte kriz yaratması bekleniyor
Normalleşme sürecinde artacağı düşünülen bireysel araçların trafikte kriz yaratması bekleniyor
E-ticaret alanında faaliyet gösteren firmalara 8 bin liradan 100 bin dolara kadar destek verilecek
E-ticaret alanında faaliyet gösteren firmalara 8 bin liradan 100 bin dolara kadar destek verilecek
Evinin önünde araba yıkanmasına kızan kadın, lüks cipin üzerine çöp döktü
Evinin önünde araba yıkanmasına kızan kadın, lüks cipin üzerine çöp döktü
Son Dakika: Tweetlerine uyarı gelen Trump, ABD'de sosyal medya platformlarını kapatmakla tehdit etti
Son Dakika: Tweetlerine uyarı gelen Trump, ABD'de sosyal medya platformlarını kapatmakla tehdit etti
Aylar sonra bir araya gelen Erdoğan ve Bahçeli, birlikte yolculuk etti
Aylar sonra bir araya gelen Erdoğan ve Bahçeli, birlikte yolculuk etti
Zeynep'i bıçaklayarak öldüren milli boksör suç makinesi çıktı
Zeynep'i bıçaklayarak öldüren milli boksör suç makinesi çıktı
Madde bağımlısı koca, dövdüğü karısını kurtarmaya gelen babası ve ağabeyini bıçakladı
Madde bağımlısı koca, dövdüğü karısını kurtarmaya gelen babası ve ağabeyini bıçakladı
Japonya'da seyircisiz oynanan futbol maçları için uzaktan tezahürat uygulaması başlıyor
Japonya'da seyircisiz oynanan futbol maçları için uzaktan tezahürat uygulaması başlıyor
Kanal D'deki görevinden istifa eden Buket Aydın, ekranlara döneceği tarihi paylaştı
Kanal D'deki görevinden istifa eden Buket Aydın, ekranlara döneceği tarihi paylaştı
Son Dakika: Türkiye'de 27 Mayıs günü koronavirüsten 34 kişi hayatını kaybetti, 1035 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 27 Mayıs günü koronavirüsten 34 kişi hayatını kaybetti, 1035 yeni vaka tespit edildi
Ukrayna'da Türk turistler, 'en cömert turist' seçildi
Ukrayna'da Türk turistler, "en cömert turist" seçildi
Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi
Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi
Başına dördüncü kattan caraskal düşen talihsiz işçi, feci şekilde can verdi
Başına dördüncü kattan caraskal düşen talihsiz işçi, feci şekilde can verdi
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte sadece 1 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte sadece 1 kişi hayatını kaybetti
Verileri açıklayan Bakan Koca'dan vatandaşlara önemli uyarı: Daha fazla özgürlük, tedbirlere eksiksiz uyuma bağlı
Verileri açıklayan Bakan Koca'dan vatandaşlara önemli uyarı: Daha fazla özgürlük, tedbirlere eksiksiz uyuma...
Survivor'un 89. bölüm fragmanı yayınlandı! Cemal Can ile Danla Bilic şifreli olarak konuştu
Survivor'un 89. bölüm fragmanı yayınlandı! Cemal Can ile Danla Bilic şifreli olarak konuştu
Ordu'da yeni vakaların tespit edilmesinin ardından Vali, vatandaşları uyardı: Salgın bitmiş gibi davranmayın
Ordu'da yeni vakaların tespit edilmesinin ardından Vali, vatandaşları uyardı: Salgın bitmiş gibi davranmayın
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 371 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 371 liradan işlem görüyor
Vergi indiriminden yararlanmak isteyenlerin borcu olmaması gerekiyor
Vergi indiriminden yararlanmak isteyenlerin borcu olmaması gerekiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Hasan Polatkan Devlet Bahçeli Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Kenan Doğulu Acun Ilıcalı Hatice Çarpar
Spor Şenol Güneş Nihat Özdemir Kenan Sofuoğlu Michael Jordan Malcolm Thomas
Daha Fazla Genç Bursa Twitter Yassıada
Şu an buradasınız: İdlib'de şehit olan Teğmen Canbert Tatar'ın ailesine şehadet haberi ulaştı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.5.2020 21:52:18. #1.14#
title