İdlib'de akaryakıt pazarına hava saldırısı
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İdlib'de akaryakıt pazarına hava saldırısı

Afganistan'da Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin emri ile 500 Taliban üyesi mahkum daha serbest bırakıldı.

İdlib'de akaryakıt pazarına hava saldırısı
31.07.2020 20:37 | Son Güncelleme: 31.07.2020 20:41

Afganistan'da Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin emri ile 500 Taliban üyesi mahkum daha serbest bırakıldı.

Afganistan'da geçtiğimiz günlerde Taliban, Kurban Bayramı'nda 3 gün süreyle ateşkes ilan ettiklerini duyurmuştu. Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ise yaptığı açıklamada Taliban'ın ateşkes kararını memnuniyetle karşıladığını ifade etmişti. Cumhurbaşkanı Gani, Taliban'ın ateşkes kararının ardından iyi niyet göstergesi olarak tutuklu bulunan 500 Taliban üyesi mahkumun daha serbest bırakılmasını emretti.

Gani, yaptığı açıklamada Şubat ayında yapılan anlaşma sonrası bugüne kadar serbest bırakılması için söz verilen 5 bin Taliban üyesi mahkumdan 4 bin 600'ünün serbest bırakıldığını aktardı. Cumhurbaşkanı, listede kalan 400 mahkumun ise ciddi suçlara karıştıkları nedeni ile Anayasa uyarınca serbest bırakma yetkisinin olmadığını açıkladı. Gani, hükümeti devirmeye çalışan Taliban üyelerine ise barış görüşmeleri için çağrıda bulunurken, "Kalan mahkumların kaderleri müzakereler sırasında tartışılacak ve sonuçlandırılacak" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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