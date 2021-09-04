İçişleri Bakanlığı: "Yeni eğitim döneminde 1054 okul kolluk görevlisi, 22 bin 772 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi, 19 bin 569 kolluk personeli...
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İçişleri Bakanlığı: "Yeni eğitim döneminde 1054 okul kolluk görevlisi, 22 bin 772 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi, 19 bin 569 kolluk personeli...

İçişleri Bakanlığı: 'Yeni eğitim döneminde 1054 okul kolluk görevlisi, 22 bin 772 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi, 19 bin 569 kolluk personeli...
Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanlığı: "Yeni eğitim döneminde 1054 okul kolluk görevlisi, 22 bin 772 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi, 19 bin 569 kolluk personeli güvenlikten sorumlu olacak.

İçişleri Bakanlığı: "Yeni eğitim döneminde 1054 okul kolluk görevlisi, 22 bin 772 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi, 19 bin 569 kolluk personeli güvenlikten sorumlu olacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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İçişleri Bakanlığı: "Yeni eğitim döneminde 1054 okul kolluk görevlisi, 22 bin 772 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi, 19 bin 569 kolluk personeli... - Haberler
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