İçişleri Bakanlığı: "Yeni eğitim döneminde 1054 okul kolluk görevlisi, 22 bin 772 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi, 19 bin 569 kolluk personeli...
İçişleri Bakanlığı: "Yeni eğitim döneminde 1054 okul kolluk görevlisi, 22 bin 772 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi, 19 bin 569 kolluk personeli güvenlikten sorumlu olacak.
İçişleri Bakanlığı: "Yeni eğitim döneminde 1054 okul kolluk görevlisi, 22 bin 772 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi, 19 bin 569 kolluk personeli güvenlikten sorumlu olacak."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici