İçişleri Bakanlığı'ndan 'Soru Önergesi' Açıklaması (2) Yeniden

Sayın Yazıişleri müdürlerine:

'İçişleri Bakanlığı'ndan 'silah ruhsatı' açıklaması' başlıklı haberimizi son bilgilerle yeniden geçiyoruz. Aşağıdaki haberin dikkate alınması ricasıyla. DHA

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YENİDEN

ANKARA, - İÇİŞLERİ Bakanlığı, TBMM Başkanlığı'na sunulan yazılı soru önergelerine verdikleri cevapların bazı milletvekillerince kimi zaman çarpıtılarak, kimi zaman anlamından kopartılarak, kimi zaman da tahrif edilerek, yanlış anlaşılmalara neden olacak şekilde basın ile paylaşıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı ile ilgili konularda yanıtlanmak üzere milletvekillerince TBMM Başkanlığı'na sunulan yazılı soru önergelerine cevapların verildiği belirtildi. Birçok milletvekilince bu cevapların basına doğru servis edildiğine işaret edilen açıklamada, "Bazı milletvekillerince ise kimi zaman çarpıtılarak, kimi zaman anlamından kopartılarak kimi zaman da tahrif edilerek kamuoyunda yanlış anlaşılmalara mahal verecek şekilde basın ile paylaşılmaktadır" denildi.

'ÖNCEKİ YILLARI DA KAPSAYAN TOPLAM SİLAH RUHSATLARINI İÇERİYOR'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in silah ruhsatlarıyla ilgili soru önergesine verdiği cevaba ilişkin bazı basın yayın organlarında, 2018 yılında 273 bin 447 silah ruhsatı düzenlediğine dair gerçek dışı bilgilere yer verildiği kaydedilerek "Oysa ki Bakanlığımızın soru önergesine verdiği cevap çok açık ve netti. Verilen cevapta 'Güvenlik görevlileri dışındaki kişilere 2018 Kasım itibarıyla 273 bin 447 silah ruhsatı düzenlenmiştir'. ifadesi yer almıştır. Bu ifadeden de anlaşılacağı üzere 273 bin 447 silah ruhsatı rakamı sadece geçen yılın rakamı olmayıp, daha önceki yılları da kapsayan toplam (kümülatif) silah ruhsatlarını içermektedir" denildi.

'ABARTILI MALİYET RAKAMI YER ALMIŞTIR'

Yine bugün CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2018 döneminde Emniyet Genel Müdürlüğü'nün silah alımına ilişkin hangi firmaya ne kadar ödeme yapıldığına ilişkin soru önergesine verilen cevabın da kamuoyuna çarptırılarak servis edildiği belirtilerek şöyle denildi:

"Basına verilen bilgilerde değişik firmalardan alınan silahların toplam maliyetinin 3 milyar 469 milyon 320 bin TL olduğuna dair gerçekle alakası olmayan, tamamen abartılı maliyet rakamı yer almıştır. Oysa ki söz konusu soru önergesine verilen cevap incelendiğinde 3 farklı firmadan alınan silahların toplam maliyetinin 34 milyon 693 bin 200 TL olduğu açıkça görülmektedir. Gerçek maliyetin 100 katı olan 3 milyar 469 milyon 320 bin TL rakamını basın ile paylaşmak, bilginin nasıl çarpıtılarak manipüle edildiğinin açık bir kanıtıdır."

'ŞEFFAFLIKTAN YANAYIZ'

Açıklamının son bölümünde "Bakanlığımız yürüttüğü çalışmalar ile ilgili her zaman şeffaflıktan yana olmuş, hiçbir zaman kamuoyundan bu tür bilgileri gizlememiştir. Ancak kasıtlı bir şekilde son zamanlarda sıkça tekrarlanan, sorumluluk ve ciddiyetten uzak bu davranış biçimlerini kamuoyuyla paylaşmayı bir görev biliyor saygılarımızı sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA