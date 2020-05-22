İçişleri Bakanlığı: "Cuma namazı, valilik ve kaymakamlıklarca belirlenecek il/ilçe müftülüklerinin...
İçişleri Bakanlığı: "Cuma namazı, valilik ve kaymakamlıklarca belirlenecek il/ilçe müftülüklerinin tespitleri kapsamında yeterli bahçesi, avlusu, açık alanı bulunan camilerde kılınabilecek.
22.05.2020 22:25 | Son Güncelleme: 22.05.2020 22:25
İçişleri Bakanlığı: "Cuma namazı, valilik ve kaymakamlıklarca belirlenecek il/ilçe müftülüklerinin tespitleri kapsamında yeterli bahçesi, avlusu, açık alanı bulunan camilerde kılınabilecek."
Kaynak: AA