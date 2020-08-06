İçişleri Bakanı Soylu, halk otobüsüne binerek korona virüse karşı vatandaşları uyardı İçişleri Bakanı Soylu, halk otobüsüne binerek korona virüse karşı vatandaşları uyardı "Bakan Soylu: "Eğer kurallara uymazsak sonuç iyi olmaz" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mamak'taki korona virüs denetimlerinin ardından özel halk otobüsüne binerek Bakanlığa gitti.

İçişleri Bakanı Soylu, halk otobüsüne binerek korona virüse karşı vatandaşları uyardı

"Bakan Soylu: "Eğer kurallara uymazsak sonuç iyi olmaz"

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mamak'taki korona virüs denetimlerinin ardından özel halk otobüsüne binerek Bakanlığa gitti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "sağlık için hepimizi içim" başlığıyla 81 ilde gerçekleştirilen korona virüs denetimlerine katıldı. Denetimler kapsamında Soylu Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan bir kapalı Pazar yerini ziyaret etti. Bakan Soylu, pazar yerine yaptığı ziyaretin ardından Bakanlığa geçmek için Türközü Mahallesi'nde 317 numaralı özel halk otobüsüne bindi. Otobüste tedbirleri inceleyen Soylu yolcularla sohbet etti. Soylu "Eğer kurallara uymazsak sonuç iyi olmaz" dedi.

Atatürk Bulvarı gelindiğinde Bakanlıklarda otobüsten inen Soylu, alt geçidi kullanarak makamına geçti.

Kaynak: İHA