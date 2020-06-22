İçişleri Bakanı Soylu Bursa'da yaşanan sel felaketi bölgesinde
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İçişleri Bakanı Soylu Bursa'da yaşanan sel felaketi bölgesinde

İçişleri Bakanı Soylu Bursa'da yaşanan sel felaketi bölgesinde Soylu: "Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, hayatını kaybedenlere Allah rahmet eylesin" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'nın Kestel ilçesinde sel felaketinin yaşandığı yere gelerek incelemelerde bulundu.

22.06.2020 01:35 | Son Güncelleme: 22.06.2020 01:41

İçişleri Bakanı Soylu Bursa'da yaşanan sel felaketi bölgesinde

Soylu: "Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, hayatını kaybedenlere Allah rahmet eylesin"

BURSA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'nın Kestel ilçesinde sel felaketinin yaşandığı yere gelerek incelemelerde bulundu. Soylu, 4 kişinin sağ salim ulaşılması dileklerini iletirken, bölgede meydana gelen hasarın giderileceğini söyledi.

Bursa'nın Kestel ilçesinin mahallelerinde meydana gelen sel felaketinde 2 kişi hayatını kaybederken, bağ evinde bulunan 4 kişi de sulara kapıldı. Mahallelerde ciddi hasarın meydana geldiği ve 4 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgeye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. Soylu, "Öncelikle başımız sağ olsun. Saat 17.00 sıralarında Orhangazi'den başlayan ve Bursa'nın merkezine doğru ilerleyen yağmur, mevsim normallerinin üstünde yağmaya başlayınca, Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tedbirlerini almaya başladı. Bulunduğumuz bölgede 7 kişinin bulunduğu bir evde 5 kişi kayboldu. Dudaklı Mahallesi'nde 25 yaşında Kader kızımız hayatını kaybetti. Kaybolan 5 kişiden bir kişi de bulundu. Arkadaşlar çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

AFAD, UMKE, 112, Bursa Büyükşehir Belediye ve diğer belediyeler ile sivil toplum kuruluşlarından 157 personelimiz birlikte arama kurtarma yapıldığı belirten Soylu, "Yağmurun ani ve şiddetli bastırması sebebiyle derede şu an debi çok yüksek. Aynı zamanda derece ağaçlıklar da var. Bu da bizim arama kurtarma çalışmalarında istediğimiz sonucu almamızı inşallah etkilemez. Eldeki tüm imkanlarla çevrede sevk edilen ekiplerle arama kurtarma çalışması devam ediyor. Ümidimiz kaybolan vatandaşlarımıza sağ salim aramızda görmektir. Arkadaşlarımız gayretle çalışmaktadırlar. Yağmurun şiddetinin gösterdiği araçları sürüklediği yollarda getirdiği taşlarda büyük hasar oluşturdu. Mevsim normallerinin çok üzerinde bir yağış oldu. Yapacağımız tek bir şey arama kurtarma konusunda kayıp bulunan 4 kişinin sağ salim ulaşabilmektir. Diğer hasar tespitlerimize de en kısa zamanda başlanacaktır. Hasar tespitleri yaptıkları konusunda vatandaşların mağduriyetlerine cevap verilecektir. Öncelikle tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kader kızımız ve diğer kimliği belirlenmeye çalışılan diğer kardeşimiz içinde baş sağlığı dileklerimi iletiyorum. Allah rahmet eylesin" diye konuştu.

Soylu, selin en fazla hasara yol açtığı Dudaklı Mahallesi'nde de vatandaşlarla sohbet ederek, incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakanı Soylu Bursa'da yaşanan sel felaketi bölgesinde

Kaynak: İHA

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