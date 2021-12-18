İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Türkiye'de 3 milyon 700 bin Suriyeli yaşıyor

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Türkiye'de halen 3 milyon 700 binin üzerinde Suriyeli'nin yaşadığını söyleyerek, "325 binin üzerinde farklı uyruklardan uluslararası koruma altında yabancıya ek olarak, 1 milyon 200 binden fazla ikamet izni sahibi de ülkemizde yaşamaya devam ediyor" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Eskişehir 'Göçmenler Günü' programına katıldı. Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'ndeki programa Çataklı'nın yanı sıra Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu ile Eskişehir'de yaşayan göçmenler katıldı.

Programda 'Kültür ve Gönül Bağı' ödülü verilen Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Türkiye'nin her zaman mazlumun yanında olduğunu söyledi. İki ülke arasındaki sevgi ve saygının karşılıklı olduğunu kaydeden Mustafa, "Aramızdaki duygular, sevgi ve saygı karşılıklıdır. Biz sizleri yani Türkiye'yi, Türk halkını çok seviyoruz. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti ve Türk halkı hiçbir zaman zalimle mazlum arasındaki çizgide değil her zaman mazlumun yanında yer almaktadır. Sizleri seviyoruz, çünkü biz de sizin gibi düşünüyoruz, dünya beşten büyüktür. Sizleri seviyoruz çünkü Kudüs sizin için kırmızı çizgidir, bizim için de kırmızı çizgidir. Sizleri seviyoruz, çünkü bir Cumhurbaşkanınız var, cesaretiyle sayın Recep Tayyip Erdoğan ve bütün Türk halkı zalimin yüzüne 'Zalimsin' diyebiliyor" şeklinde konuştu.