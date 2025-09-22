Icardi'nin gol sayısı her geçen hafta artarken, istikrarlı grafiği sayesinde Galatasaray'ın şampiyonluk yolundaki en güçlü kozlarından biri olarak öne çıkıyor. Onun sahada varlığı, rakip defansların işini zorlaştırırken, takım arkadaşlarına da büyük bir özgüven aşılıyor. Icardi kaç gol oldu, gol krallığında kaçıncı 2025-26?

KARİYERİNİN BAŞLANGICI VE AVRUPA SERÜVENİ

Mauro Icardi futbola genç yaşlarda Arjantin'de başladı, ardından Avrupa'nın yolunu tuttu. Sampdoria'da forma giydiği dönemde gösterdiği performans, kısa sürede Inter'in dikkatini çekti. Inter'de geçirdiği yıllar, onun dünya futboluna damga vurduğu dönemlerdi. Serie A'da üst üste gol krallığına oynayan Icardi, bitirici vuruşları ve pozisyon alma zekâsıyla tanındı.

Paris Saint-Germain transferiyle Fransız futboluna adım atan Icardi, burada da önemli bir katkı sundu. Ancak aradığı istikrarlı forma şansını bulamayınca kariyerinde yeni bir sayfa açma kararı aldı. İşte o yeni sayfa, Galatasaray oldu.

GALATASARAY'DA YENİDEN DOĞUŞ

2022 yılında Galatasaray'a transfer olan Mauro Icardi, İstanbul'a ayak bastığı ilk günden itibaren taraftarların gönlünü fethetti. Sadece attığı goller değil, saha dışındaki sempatik tavırları da onu kısa sürede kulübün sembol isimlerinden biri haline getirdi.

Galatasaray'daki ilk sezonunda ligde 22 gol atan Arjantinli yıldız, kritik maçlarda takımını sırtlayan isim oldu. Büyük derbilerde attığı goller, şampiyonluk yolunda altın değerinde puanlar getirdi. Taraftarlar için Icardi artık yalnızca bir futbolcu değil, aynı zamanda bir lider figürüydü.

BU SEZONKİ GOL PERFORMANSI

Güncel sezonda da Mauro Icardi'nin gol sayısı yükselmeye devam ediyor. Lig, Avrupa kupaları ve kupadaki maçlar dikkate alındığında, toplamda 25'in üzerinde gole ulaşmış durumda. Süper Lig'de ise 15 gol barajını aşarak gol krallığı yarışında zirveye oynuyor.

Her maçta gol beklentisi oluşturması, teknik ekibin oyun planını da doğrudan etkiliyor. Icardi'nin ceza sahası içindeki etkinliği, kanatlardan gelen oyuncuların işini kolaylaştırıyor. Onun bitirici vuruşları, Galatasaray'ın hücum gücünü en üst seviyeye çıkarıyor.

TAKIM ARKADAŞLARIYLA UYUMU

Icardi yalnızca bireysel golcü kimliğiyle değil, takım arkadaşlarıyla kurduğu uyumla da öne çıkıyor. Kerem Aktürkoğlu, Ziyech ve Mertens gibi isimlerle kurduğu pas bağlantıları, hücum organizasyonlarının temelini oluşturuyor. Özellikle Kerem ile yakaladığı uyum, taraftarın diline pelesenk olmuş durumda.

Bu uyum sayesinde Icardi'nin gol sayısı artarken, takım arkadaşlarının da asist rakamları yükseliyor. Dolayısıyla Galatasaray yalnızca bireysel bir forvetten değil, kolektif bir hücum gücünden besleniyor.

ICARDI'NİN OYUN STİLİ

Mauro Icardi'nin en belirgin özelliği ceza sahasındaki ölümcül bitiriciliği. Rakip savunmacılar için neredeyse görünmez olan pozisyon alma becerisi, onun her an golle buluşmasını sağlıyor. Topa son dokunuşlardaki soğukkanlılığı, taraftarın güvenini perçinliyor.

Ayrıca Icardi, hava toplarında da oldukça etkili. Özellikle duran toplarda rakip savunma için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Bu özellikleriyle hem ayakla hem kafayla skor üretebilen komple bir santrfor kimliğine sahip.

SÜPER LİG'DE İZ BIRAKAN YILDIZ

Süper Lig tarihine damga vuran yabancı golcüler arasında Icardi'nin adı şimdiden anılmaya başlandı. Attığı goller, büyük maçlardaki kritik performansları ve saha içindeki karizmasıyla ligin marka değerine önemli bir katkı sunuyor.

Galatasaray taraftarları onunla uzun yıllar yoluna devam etmeyi arzuluyor. Yönetim de bu yönde adımlar atarken, Icardi'nin yükselen gol sayısı bu hayalin gerçekleşmesini daha da anlamlı kılıyor.

SALTIN GOLLERİN ADAMI

Mauro Icardi'nin güncel gol sayısı, onun istikrarlı ve kaliteli performansının en somut göstergesi. Süper Lig'de şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın en büyük kozu olan yıldız futbolcu, attığı her golle tarih yazmaya devam ediyor.

Taraftarlar için Icardi yalnızca bir santrfor değil; umutların, hayallerin ve zaferlerin sembolü. Bu sezon da onun golleri, Galatasaray'ın başarı hikâyesinde altın harflerle yazılmaya aday.

2025-26 sezonu Icardi gol sayısı: 4

Gol krallığı sıralaması:

MAURO EMANUEL ICARDI: 4

YOUSSEF EN NESYRI: 3

BARIŞ ALPER YILMAZ: 3

BRUNO PETKOVIC: 3

EBERE PAUL ONUACHU: 3

EVREN EREN ELMALI: 3