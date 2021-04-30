KIRIKKALE - İç Anadolu'da "tam kapanmayla" sessizlik hakim
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KIRIKKALE - İç Anadolu'da "tam kapanmayla" sessizlik hakim

Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Meydan, cadde ve sokaklardan görüntüler Polis ekiplerinin denetimi KIRIKKALE - Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanmayla" sokaklar sessizliğe büründü.

Meydan, cadde ve sokaklardan görüntüler

Polis ekiplerinin denetimi KIRIKKALE - Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanmayla" sokaklar sessizliğe büründü.

Kent merkezinde kısıtlamadan muaf iş yerlerinin açık olması nedeniyle kısmen araç trafiği görüldü.

Kısıtlamanın başlamasıyla polis ve İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, kontrol noktalarında gerçekleştirdiği denetimlerde, sürücülerin izin belgelerini kontrol etti.

KIRIKKALE - İç Anadolu'da 'tam kapanmayla' sessizlik hakim
KIRIKKALE - İç Anadolu'da 'tam kapanmayla' sessizlik hakim
KIRIKKALE - İç Anadolu'da 'tam kapanmayla' sessizlik hakim
KIRIKKALE - İç Anadolu'da 'tam kapanmayla' sessizlik hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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