Sözcü Kalın: Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sözcü Kalın: Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz

27.09.2020 09:25 | Son Güncelleme: 27.09.2020 10:02
Sözcü Kalın: Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, "Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz.

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, "Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz. Türkiye bu saldırılar karşısında Azerbaycan'ın yanındadır" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısına ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu. Kalın, şunları kaydetti: "Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz. Ermenistan sivil yerleşim birimlerine saldırarak ateşkesi ihlal etmiş ve barış ve istikrara karşı olduğunu bir kez daha göstermiştir. Uluslararası toplum bu tehlikeli provokasyona derhal dur demelidir. Türkiye bu saldırılar karşısında Azerbaycan'ın yanındadır. Saldırılarda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Azerbaycan yalnız değildir. Türkiye'nin tam desteğine sahiptir."

ANKARA, -


Sözcü Kalın: Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Volkan Bozkır Meral Akşener Angela Merkel Muharrem İnce Emmanuel Macron
Magazin Hazal Kaya Ebru Şallı Bülent Ersoy Aytaç Ağırlar
Spor Samatta Tamer Tuna Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu Vincent Aboubakar
Daha Fazla Ateş Kaza Futbolcu Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sözcü Kalın: Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.9.2020 10:19:19. #1.15#
title