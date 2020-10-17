İbrahim Kalın: Ermenistan ve destekçileri bu katliamların hesabını mutlaka vereceklerdir

İbrahim Kalın: Ermenistan ve destekçileri bu katliamların hesabını mutlaka vereceklerdirCUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, "Ermenistan ve destekçileri bu katliamların hesabını mutlaka vereceklerdir" dedi.