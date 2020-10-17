İbrahim Kalın: Ermenistan ve destekçileri bu katliamların hesabını mutlaka vereceklerdir
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İbrahim Kalın: Ermenistan ve destekçileri bu katliamların hesabını mutlaka vereceklerdir

17.10.2020 10:40 | Son Güncelleme: 17.10.2020 10:46
İbrahim Kalın: Ermenistan ve destekçileri bu katliamların hesabını mutlaka vereceklerdir

İbrahim Kalın: Ermenistan ve destekçileri bu katliamların hesabını mutlaka vereceklerdirCUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, "Ermenistan ve destekçileri bu katliamların hesabını mutlaka vereceklerdir" dedi.

İbrahim Kalın: Ermenistan ve destekçileri bu katliamların hesabını mutlaka vereceklerdir

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, "Ermenistan ve destekçileri bu katliamların hesabını mutlaka vereceklerdir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivillere yönelik saldırısına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Kalın, "Ermenistan'ın saldırılarına sessiz kalanlar ve onları cesaretlendirenler savaş suçlarına ortak olmaktadırlar.  Ermenistan ve destekçileri bu katliamların hesabını mutlaka vereceklerdir" dedi.

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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