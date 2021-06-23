İbrahim Çolak kimdir? 2020 Olimpiyatları Jimnastik İbrahim Çolak kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Türk artistik jimnastikçi ve Şavkar Cimnastik Spor Kulübü'nün aktif sporcusu olan İbrahim Çolak, pandemi nedeni ile ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatlarına bu sene katılıp madalyayla dönmeyi hedefliyor. Hayatı merak edilen genç jimnastikçi hakkında bilinenleri sizin için derledik. Peki, İbrahim Çolak kimdir? 2020 Olimpiyatları Jimnastik İbrahim Çolak kimdir? Kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!