İbrahim Çolak kimdir? 2020 Olimpiyatları Jimnastik İbrahim Çolak kimdir? Kaç yaşında, nereli?
Türk artistik jimnastikçi ve Şavkar Cimnastik Spor Kulübü'nün aktif sporcusu olan İbrahim Çolak, pandemi nedeni ile ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatlarına bu sene katılıp madalyayla dönmeyi hedefliyor. Hayatı merak edilen genç jimnastikçi hakkında bilinenleri sizin için derledik. Peki, İbrahim Çolak kimdir? 2020 Olimpiyatları Jimnastik İbrahim Çolak kimdir? Kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!
Türk artistik jimnastikçi ve Şavkar Cimnastik Spor Kulübü'nün aktif sporcusu olan İbrahim Çolak, pandemi nedeni ile ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatlarına bu sene katılıp bireysel olarak halka aletinde finale kalıp madalya alma hedefinde olduğunu ifade etti. Hayatı merak edilen genç jimnastikçi hakkında bilinenleri sizin için derledik. Peki, İbrahim Çolak kimdir? 2020 Olimpiyatları Jimnastik İbrahim Çolak kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
İBRAHİM ÇOLAK KİMDİR?
İbrahim Çolak, 7 Ocak 1995 tarihinde İzmir'de doğan Türk artistik jimnastikçidir. Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü mezunu ve İzmir'deki Şavkar Cimnastik Spor Kulübü'nün aktif sporcusudur.
2019 Dünya Artistik Jimnastik Şampiyonası'nda halka branşında altın madalya kazanmıştır.
Katıldığı Oyunlar
- Minsk 2019 Avrupa Oyunları
- Tarragona 2018 Akdeniz Oyunları
- Bakü 2017 İslami Dayanışma Oyunları
- Bakü 2015 Avrupa Oyunları
- Mersin 2013 Akdeniz Oyunları
- Trabzon 2011 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali
İBRAHİM ÇOLAK KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
İbrahim Çolak, 1995 doğumlu olup 26 yaşında ve İzmirlidir.