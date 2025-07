Türkiye'de UFC yayın haklarının sahibi olan S Sport Plus, Fight Night: Abu Dhabi gecesini canlı ve yüksek görüntü kalitesiyle izleyicilere sunacak. İbo Aslan'ın bu kritik karşılaşması da yalnızca S Sport Plus platformundan takip edilebilecek. İbo Aslan maçı CANLI izleme linki var mı?

FIGHT NIGHT KARTI: NEFES KESEN EŞLEŞMELER

Aslan – Elekana mücadelesi, Fight Night: Abu Dhabi gecesinin ana karşılaşması olsa da, gece boyunca UFC tutkunlarını ekran başına kilitleyecek başka önemli eşleşmeler de yer alıyor:

• Orta sıklet: Robert Whittaker vs Reinier de Ridder

• Horoz sıklet: Petr Yan vs Marcus McGhee

• Orta sıklet: Shara Magomedov vs Marc-André Barriault

• Sinek sıklet: Asu Almabayev vs Jose Ochoa

• Hafif ağır sıklet: Nikita Krylov vs Bogdan Guskov

Yıldız isimlerle dolu bu dövüş kartı, MMA dünyasında unutulmaz bir geceye imza atacak gibi görünüyor.

Dövüş sporlarının en prestijli organizasyonlarından UFC, bu kez Abu Dhabi'deki Fight Night gecesiyle adrenalin tutkunlarını ekran başına kilitleyecek. Etihad Arena'da düzenlenecek bu özel gecede, Türkiye'nin parlayan yıldızı İbo Aslan, hafif ağır sıklet klasmanında Billy Elekana ile kozlarını paylaşacak. Oktagona bir kez daha Türk bayrağıyla çıkacak olan Aslan, hem bireysel kariyerinde yeni bir sayfa açmak hem de ülkesini gururlandırmak için mücadele verecek.

"THE LAST OTTOMAN": İBO ASLAN'IN YÜKSELEN GÜCÜ

Henüz 29 yaşında olmasına rağmen İbo Aslan, dövüş dünyasında büyük yankı uyandıran isimlerden biri. 14 galibiyet, 2 mağlubiyet ve hiç beraberliği bulunmayan MMA kariyerinde tüm zaferlerini nakavtla kazanarak dikkatleri üzerine çekti. "The Last Ottoman" lakabını taşıyan Aslan; etkileyici vuruş tekniği, yüksek patlayıcı gücü ve agresif stiliyle tanınıyor. Özellikle ilk raundda sergilediği baskılı dövüş tarzı ve hızlı bitirişleri, hayranlarının ona olan ilgisini her geçen gün artırıyor.

BİLLY ELEKANA: OKTAGONDAKİ YENİ TEHLİKE

İbo Aslan'ın rakibi Billy Elekana, 30 yaşında ve profesyonel MMA kariyerinde 7 galibiyet ile 2 mağlubiyete sahip. UFC arenasına yeni adım atmış olsa da, potansiyeli göz ardı edilemeyecek düzeyde. Güçlü fiziği, dengeli dövüş anlayışı ve esnek uyum kabiliyetiyle tanınan Elekana, hem yerde hem de ayakta etkili olabiliyor. Bu karşılaşma onun UFC'deki ilk galibiyetine ulaşma şansı olacak. Ancak karşısında ilk raundda hızla baskı kuran ve bitirici vuruşlarıyla tanınan Aslan gibi zorlu bir rakip bulunuyor.

İBO ASLAN MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Türkiye'de UFC yayın haklarının sahibi olan S Sport Plus, Fight Night: Abu Dhabi gecesini canlı ve yüksek görüntü kalitesiyle izleyicilere sunacak. İbo Aslan'ın bu kritik karşılaşması da yalnızca S Sport Plus platformundan takip edilebilecek.

MAÇ NEREDE GERÇEKLEŞECEK?

UFC Fight Night: Aslan vs Elekana etkinliği, dövüş sporlarının Orta Doğu'daki en önemli adreslerinden biri olan Etihad Arena – Abu Dhabi'de organize edilecek. Modern yapısıyla dikkat çeken bu dev arena, UFC'nin en prestijli gecelerine ev sahipliği yapma konusunda önemli bir merkez olarak öne çıkıyor.

MAÇ NE ZAMAN?

Tarih : 26 Temmuz 2025, Cumartesi

Saat : Türkiye saatiyle 20.00

OKTAGONDA TÜRK RÜZGÂRI: BU MAÇ KAÇMAZ!

Bu karşılaşma, İbo Aslan'ın bireysel kariyeri açısından büyük bir sınav olmanın yanı sıra, Türk dövüş sporları tarihinde de önemli bir dönüm noktası olacak. Oktagonda Türk bayrağını dalgalandıran bir sporcunun zirve yolculuğuna tanıklık etmek isteyenler için bu mücadele kaçırılmaması gereken bir an olacak.