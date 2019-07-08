İBB Meclisinde kabul edildi! Ulaşım özel günlerde ücretsiz olacak

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında belediyenin ilk meclis toplantısı yapıldı. Meclis'te yapılan oylama sonucu İstanbul'da özel günlerde ulaşımın ücretsiz olması kararlaştırıldı.

ULAŞIMIN ÜCRETSİZ OLMASINA KARAR VERİLDİ

Meclis'te yapılan oylama sonucu, 15 Temmuz, Kurban Bayramı, 30 Ağustos gibi günlerde insanların etkinliklere rahat ulaşımını sağlamak için ulaşımın, İstanbulkart okutmak kaydıyla ücretsiz olmasına karar verildi. Oylama sonucu ayrıca eğitim öğretim sezonunun başlangıç gününde de ulaşımın ücretsiz olması kabul edildi.

İMAMOĞLU SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Söz konusu gelişmeleri İBB Başkanı İmamoğlu'da sosyal medya hesabından duyurdu. İmamoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Göreve dönüşümüzün ardından ilk meclis toplantımızı yaptık. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 30 Ağustos Zafer Bayramı, Kurban Bayramı ve eğitim öğretim sezonunun başlangıç günü toplu ulaşımın ücretsiz olması oy birliğiyle kabul edildi. İstanbul'a hayırlı olsun." dedi.