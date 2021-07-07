İBB Kent Orkestrası açık hava yaz konserleri başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kent Orkestrası, açık havada gerçekleşecek yaz konserlerinde İstanbullulara müzik ziyafeti sunacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kent Orkestrası, açık havada gerçekleşecek yaz konserlerinde İstanbullulara müzik ziyafeti sunacak.

Orkestra, konserde yerli ve yabancı şarkılardan oluşan bir repertuvarı müzikseverler için yorumlayacak.

Konserlerin ilki yarın Florya Sahil Parkı'nda yapılacak. Orkestra, 9 Temmuz'da Hasanpaşa Gazhane Müzesi, 13 Temmuz'da Yakuplu Kent Ormanı, 14 Temmuz'da Haliç Sahili, 26 Temmuz'da Maçka Parkı ve 27 Temmuz'da Kartal Sahili'nde sahne alacak.

Öte yandan İBB Mehteranı da İstanbul'un tarihi ve turistlik noktalarında genişletilmiş repertuvarıyla açık hava konserleri verecek.

İBB Mehteranı, 10 Temmuz'da Sultanahmet, 11 Temmuz'da Beykoz Çayırı, 28 Temmuz'da Büyükçekmece Festivali ve 30 Temmuz'da Sultanahmet'te Türk kültürünün geçmişten günümüze mehter marşlarını yorumlayacak.

İstanbul'un farklı bölgelerindeki konserler halka açık ve ücretsiz gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz