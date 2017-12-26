İbb'den Karaköy'deki Patlamaya İlişkin Açıklama

KARAKÖY'de bir binanın 5'inci katında patlaması sonucu yangın çıktı. Doğalgaz patlamasından kaynaklandığı ileri sürülen olaya ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)'den açıklama yapıldı. Açıklamada, patlamanın doğalgaz kaynaklı olmadığının tespit edildiği belirtildi.



Patlamaya ilişkin İBB'den yapılan açıklama şöyle:



Bugün akşam saatlerinde Beyoğlu, Bereketzade Mahallesi, Okçu Musa Caddesi 28 numarada bulunan binanın 5. katında meydana gelen patlamanın, doğalgaz kaynaklı olmadığı tespit edilmiştir. Söz konusu patlamanın olduğu işyerinde doğalgaz tesisatı ve kullanımı yoktur. Patlama nedeni araştırılıyor. - İstanbul