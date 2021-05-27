"I. Uluslararası Gümrük ve Ticaret Kongresi" Anadolu Üniversitesi'nin paydaşlığında gerçekleştirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"I. Uluslararası Gümrük ve Ticaret Kongresi" Anadolu Üniversitesi'nin paydaşlığında gerçekleştirildi

'I. Uluslararası Gümrük ve Ticaret Kongresi' Anadolu Üniversitesi'nin paydaşlığında gerçekleştirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Ticaret Bakanlığı himayesinde Gümrük ve Ticaret Müfettişleri Derneği tarafından düzenlenen ve aralarında Anadolu Üniversitesi'nin de bulunduğu 9 üniversitenin katılımıyla gerçekleştirilen "I. Uluslararası Gümrük ve Ticaret Kongresi" çevrim içi ortamda gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığı himayesinde Gümrük ve Ticaret Müfettişleri Derneği tarafından düzenlenen ve aralarında Anadolu Üniversitesi'nin de bulunduğu 9 üniversitenin katılımıyla gerçekleştirilen "I. Uluslararası Gümrük ve Ticaret Kongresi" çevrim içi ortamda gerçekleştirildi. "Salgın ve Sonrası Global Ticaret" temasının işlendiği kongrede 9 üniversiteden 72 akademik bildiri sunumu yapıldı.

Farklı boyutları ile uluslararası gümrük ve ticaret ilişkisinin tartışıldığı kongrenin kapanış oturumunda Cumhurbaşkanı Ekonomi Başdanışmanı, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi, İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatice Karahan, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal konuşmacısı olarak yer alırken, oturumun moderatörlüğünü ise Kongre Başkanı Prof. Dr. Ersan Öz yaptı.

Prof. Dr. Öz, açılış konuşmasında, "Covid-19 süresince ve sonrasında dünya ticareti ve ekonomisinde bizi neler bekliyor?" sorusunu sorarak konuşmacılardan görüş ve değerlendirmelerini almak üzere öncelikle sözü Prof. Dr. Karahan'a bıraktı.

"Pandemiden kurtulmak için en kritik mesele aşılamayı sürdürmek"

Pandemi öncesi ve sonrası döneme ilişkin verileri ve değerlendirmelerini katılımcılarla paylaşan Prof. Dr. Hatice Karahan, konu hakkında detaylı istatistik bilgiler verdi. Karahan konuşmasının devamında: "Covid-19 aslında sağlığın sınırları, okyanusları aşan uluslararası bir mesele olduğunu da açık bir şekilde gösterdi. Bu nedenle de etkili bir küresel sağlık sistemini kurmanın ve bu yönde sıkı bir uluslararası iş birliğine gitmenin bundan böyle dünya ekonomisinin kaçınılmaz bir önceliği olması gerektiği kanaatindeyim. Tabii bu noktada Türkiye özelinde sevindirici bir gelişme olarak aşılama sürecinin ciddi bir ivme kazanacağına dair haberler de morallerimizi oldukça yükseltiyor. Kısa bir süre içinde nüfusumuzun büyük bir bölümünün bu sürece dahil olmasıyla birlikte ekonomik faaliyetin daha da normalleşen bir seyre kavuşacağına inanıyorum." dedi.

"Kriz döneminde çabuk bir şekilde online ticarete geçildi"

Kongrenin kapanış oturumunda konuşmasını gerçekleştiren Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Türkiye'nin ve dünyanın serbest piyasa ekonomisine geçişi ve bu süreçte yaşanılanların ticarete etkilerinden bahsetti. Erdal konuşmasının devamında ise, "Covid-19 süreci bir kriz süreci. Kriz yılları elbette sadece Türkiye ekonomisini değil, dünya ekonomilerini de etkileyen bir süreçtir. Kongremiz boyunca bunun etkileri tartışıldı. Bu gibi küresel krizlerde genellikle hizmet sektörü, imalat sektöründen daha hızlı etkileniyor. Ama iyi tarafından bakarsak daha hızlı toparlanıyor. İstatistiklerden Türkiye'de imalat sektöründe de dikkat çekici bir toparlanma olduğu görülüyor ki bu kriz döneminde de çabuk bir şekilde online ticarete geçildi." şeklinde konuştu.

Erdal ayrıca, "Önemli olan krizlerden öğrenerek çıkmak. Önemli krizlerde herkes zarar görür. Bu kaçınılmaz olarak ortaya çıkıyor. Hele ki sağlıkla ilgili bu tür krizlerde insan kaynakları doğrudan etkilendiği için sektörün, üretimin ve hizmetlerin etkilenmemesi düşünülemez. Ancak Türkiye ekonomisinin de özellikle aşılanma sonrasında hızla toparlanması bekleniyor. Tabii ki bu birazda ticaret yaptığımız partnerler, Avrupa Birliği'ndeki ülkelerin toparlanması ile de doğrudan ilişkili. Çünkü ticaretimizin yüzde 50'sinden fazlasını Avrupa Birliği ülkeleri ile yapıyoruz." dedi.

E-ticaret verilerine değinildi

Rektör Erdal'ın ardından konuşma yapan Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan konuşmasında pandemi döneminde e-ticaret verilerine değindi. Son olarak Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal ise Uluslararası Gümrük ve Ticaret Kongresi gibi kapsamlı bir organizasyonun paydaşı olmasından ve kongre kapanış oturumuna katkı sağlamaktan son derece memnun olduğunu belirtti. Konuşmaların gerçekleştirilmesinin ardından kongre, Prof. Dr. Öz'ün kongreye katılan ve katkı sağlayan kurum ve kişilere teşekkürlerini iletmesiyle sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kurbanlıklar görücüye çıkmaya başladı, fiyatlar geçen yıla göre yüzde 20 daha yüksek
Kurbanlıklar görücüye çıkmaya başladı, fiyatlar geçen yıla göre yüzde 20 daha yüksek
'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' Araştırması (1)
"Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" Araştırması (1)
Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 Araştırması'nda Ford Otomotiv 45,2 milyar lirayla ikinci, Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları ise 31,2...
Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 Araştırması'nda Ford Otomotiv 45,2 milyar lirayla ikinci, Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları ise 31,2...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Derya Yanık Binali Yıldırım İbrahim Aydemir Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Murat Boz Sibel Can Demet Akalın
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Burak Yılmaz Mustafa Cengiz Lukas Podolski
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
"I. Uluslararası Gümrük ve Ticaret Kongresi" Anadolu Üniversitesi'nin paydaşlığında gerçekleştirildi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 15:10:13. #1.14#

title