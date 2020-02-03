Huzurevi sakini polislere "ömrümün son deminde" şarkısını seslendirdi
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Huzurevi sakini polislere "ömrümün son deminde" şarkısını seslendirdi

Adana'da huzurevinde kalan 87 yaşındaki Perihan Gözde, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın polislerle kendisini ziyaretinde "Ömrümüzün son demi" şarkısını seslendirdi.

03.02.2020 09:46 | Son Güncelleme: 03.02.2020 10:18
Huzurevi sakini polislere

'da huzurevinde kalan 87 yaşındaki Perihan Gözde, İl Emniyet Müdürü 'ın polislerle kendisini ziyaretinde "Ömrümüzün son demi" şarkısını seslendirdi.

İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Adana Huzurevinde kalan Perihan Gözde'yi ziyaret etti. Aktaş, huzurevi girişinde kendisini karşılayan Gözde'ye çiçek verdi.

Daha sonra Aktaş, huzurevi sakini Gözde ile "Küçük Evler Projesi" kapsamında yapılan evine geçerek sohbet etti.

Gözde, Emniyet Müdürü Aktaş ve polislerle buluşmasında Türk Sanat Müziği eserlerinden "ömrümün son deminde" şarkısını seslendirdi.

Şarkının sonunda Aktaş ve polisler Gözde'yi alkışladı.

Kaynak: AA
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