Husumetli akrabalar arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı, 2 gözaltı
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Husumetli akrabalar arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı, 2 gözaltı

15.01.2021 21:42 | Son Güncelleme: 15.01.2021 21:45
Husumetli akrabalar arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı, 2 gözaltı

MALATYA'da, husumetli iki akraba aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

MALATYA'da, husumetli iki akraba aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Aslanbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan akraba iki aile arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Ailelerin diğer fertlerinin de dahil olduğu tartışma büyüyerek bıçakların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Murat A., Mehmet A. ve Orhan A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kavgaya karışan 2 kişinin gözaltına alındığıolayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Husumetli akrabalar arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı, 2 gözaltı
Husumetli akrabalar arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı, 2 gözaltı
Husumetli akrabalar arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı, 2 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

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