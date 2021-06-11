Humeyni'nin sürgün yıllarında Bursa'da kaldığı ev 20 milyona satılacak
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Humeyni'nin sürgün yıllarında Bursa'da kaldığı ev 20 milyona satılacak

İhlas Haber Ajansı / Samet Doğru - Haberler | Ekonomi

Humeyni'nin sürgün yıllarında Bursa'da kaldığı ev 20 milyona satılacak İran'ın eski ruhani lideri Humeyni'nin Bursa'da kaldığı ev satılığa çıkarıldı İran'ın eski ruhani liderinin Ayetullah Humeyni'nin 1964 yılında Bursa'da kaldığı ev, 20 milyon liraya satışa çıkarıldı.

Humeyni'nin sürgün yıllarında Bursa'da kaldığı ev 20 milyona satılacak

İran'ın eski ruhani lideri Humeyni'nin Bursa'da kaldığı ev satılığa çıkarıldı

BURSA - İran'ın eski ruhani liderinin Ayetullah Humeyni'nin 1964 yılında Bursa'da kaldığı ev, 20 milyon liraya satışa çıkarıldı.

Ayetullah Humeyni, 1962-1963 yıllarında şah devrinde tutuklandı. Humeyni bir yıl tutuklu kaldıktan sonra 4 Kasım 1964'te Türkiye'ye sürgün edildi. İlk Ankara'ya getirilen Humeyni, orada bir müddet kaldıktan sonra Bursa'ya götürüldü. Bursa'da Çekirge'de ve Setbaşı'nda 2 farklı evde kalan Humeyni'nin Karaağaç Mahallesi Sakaldöken Caddesi'nde kaldığı ev, 20 milyon liraya satışa çıkarıldı. Birbirinden bağımsız üç daire ve geniş bir bahçesi bulunan evin büyüklüğü 754 metrekare.

Daha önce İran'dan yetkililerin evle ilgilendiği, fakat satışın gerçekleşmediğini belirten mülk sahibi Kemal Eroğlu, "1964'te Bursa'ya gelen Humeyni yaklaşık 6-7 ay bizim evde kalmış. Ulucami'ye sık sık gidip geldiği için oraya yakın bir ev olduğu için burayı tercih etmiş. Zaten İran'dan belgesel çekmek için geldiler. Yakın tarihte İran konsolosluğundan geldiler. İran'ın 6. cumhurbaşkanı Prof. Dr. Mahmud Ahmedinejad da ziyaret etmişti. Bize satar mısınız diye sormuştular. O zaman satmayı düşünmedik. Şimdi ise satacağız" dedi.

20 milyon TL'ye evi satacaklarının altını çizen Eroğlu, "754 metrekare, 3 katlı ve büyük bir bahçeye sahip. 3 kat birbirinden müstakil. Önceliğimiz İran yetkililerine satmak isteriz. Çünkü burada manevi bir değer var. Daha önce farklı yerlerden teklif gelmişti. Şu an bütün tekliflere açığız" diye konuştu.

Mahalledeki eski esnafların ve komşuların Humeyni'yi hatırladıklarını ifade eden Eroğlu, "Bu mahallede bu bilinin bir şey. Evde ondan bir iz yok. Çünkü sürgündeki bir adamın gizli kaldığı bir ev burası. O zamanlar bu evin sahibinin iki evi varmış. Biri Çekirge'de, biri de burasıymış. Çekirge'de 4, burada 7 ay kaldığı söyleniyor. Dedemler 1980'lerde alıyor evi ve alırken bu durumdan haberdardılar. Dedem evi aldıktan sonra dış cephesi olduğu gibi kalsa da içi restore edildi" diye konuştu.

Humeyni'nin sürgün yıllarında Bursa'da kaldığı ev 20 milyona satılacak
Humeyni'nin sürgün yıllarında Bursa'da kaldığı ev 20 milyona satılacak
Humeyni'nin sürgün yıllarında Bursa'da kaldığı ev 20 milyona satılacak
Humeyni'nin sürgün yıllarında Bursa'da kaldığı ev 20 milyona satılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Samet Doğru

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Humeyni'nin sürgün yıllarında Bursa'da kaldığı ev 20 milyona satılacak - Haberler Ekonomi
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