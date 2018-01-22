Hulusi Akar'dan Net Mesaj: Terörist Kalmayıncaya Kadar Operasyon Sürecek
AFRİN HAREKATI'NDA 3. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Hulusi Akar'dan Net Mesaj: Terörist Kalmayıncaya Kadar Operasyon Sürecek

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, "Terörist kalmayıncaya kadar operasyon sürecek" dedi.

Hulusi Akar'dan Net Mesaj: Terörist Kalmayıncaya Kadar Operasyon Sürecek

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Afrin Operasyonu'yla ( Zeytin Dalı Harekatı) ilgili konuştu. Akar, "Karşımızda sadece YPG-PYD yok, DEAŞ da var. Amaç hem bölge, hem ülke için istikrarın sağlanması.Terörist kalmayıncaya kadar operasyon sürecek. Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılıyız. Bizim istila bir tutumumuz yok." dedi.

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