Hulusi Akar'dan Net Mesaj: Terörist Kalmayıncaya Kadar Operasyon Sürecek

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Afrin Operasyonu'yla ( Zeytin Dalı Harekatı) ilgili konuştu. Akar, "Karşımızda sadece YPG-PYD yok, DEAŞ da var. Amaç hem bölge, hem ülke için istikrarın sağlanması.Terörist kalmayıncaya kadar operasyon sürecek. Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılıyız. Bizim istila bir tutumumuz yok." dedi.

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