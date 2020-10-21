Huawei'nin "Gelecek İçin Tohumlar Programı" sürüyor
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Huawei'nin "Gelecek İçin Tohumlar Programı" sürüyor

21.10.2020 16:27 | Son Güncelleme: 21.10.2020 16:30
Huawei'nin

Dünya çapında teknoloji alanında yetenekli gençlerin kendilerini geliştirmesini amaçlayan Huawei'nin "Gelecek İçin Tohumlar-Seeds For the Future 2020" programı sürüyor.

Dünya çapında teknoloji alanında yetenekli gençlerin kendilerini geliştirmesini amaçlayan Huawei'nin "Gelecek İçin Tohumlar-Seeds For the Future 2020" programı sürüyor.

Huawei açıklamasına göre, bu yıl Türkiye'den seçilen 40 üniversite öğrencisinin çevrimiçi olarak katılacağı programda; 5G, yapay zeka ve bulut çözümleri gibi teknoloji alanlarında eğitimlerin yanı sıra; liderlik, iletişim ve kültürel anlayış gibi sosyal gelişim eğitimleri de yer alıyor.

Huawei'nin küresel sosyal sorumluluk projesi Gelecek İçin Tohumlar'ın Türkiye bölümü, pandemi nedeniyle bu sene, her yıl olduğu gibi Çin'de değil, uzaktan sınıf eğitimi şeklinde düzenleniyor. 19-23 Ekim tarihleri arasında 5 günlük programı tamamlayan gençler Huawei sertifikası almaya hak kazanacak.

Programın çevrimiçi resmi açılış etkinliğine, Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kültür Ataşesi Shi Ruilin, Huawei Türkiye Genel Müdürü Cem Zhao, Huawei yöneticileri ve projeye dahil olan öğrenciler katıldı.

"Gençlerimize bu imkanın sağlanmasından mutluluk duyuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, 21. yüzyılın "Asya Yüzyılı" olarak tanımlanabileceğini belirterek, "Ülkelerimiz arası ilişkileri geliştirmek, özel sektörün ticari kapasitesini artırmak, akademik iş birliğini güçlendirmek ve toplumlarımız arasındaki etkileşimi artırmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da BTK Akademi aracılığıyla ücretsiz eğitimler düzenlediklerini aktararak, "Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ortak yürüttüğümüz 1 Milyon Yazılım Geliştirici Eğitimi projesiyle de bu alanda kariyer düşüneneler için faydalı bir başlangıç noktasıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Huawei Türkiye Genel Müdürü Cem Zhao ise pandemi bilgi ve iletişim teknolojilerinin ne denli önemli olduğunu bir kez daha kanıtladığını aktararak, "Gelecek İçin Tohumlar programına bugüne kadar 108 ülkeden 5 bin 773 öğrenci katıldı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

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