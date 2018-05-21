Hrü Temiz İçme Suyuna Kavuşacak

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Harran Üniversitesi tarafından Osman Bey Kampüsüne içme suyu temini için protokol imzalandı.

Osman Bey kampüsünde yaşanan içme suyu sorununa yönelik projelendirme çalışmalarını sürdürerek DSİ Genel Müdürlüğü, Harran Üniversitesi ve Büyükşehir Belediyesi tarafından temiz ve kesintisiz içme suyu çekilmesi ile ilgili çalışmalar başlatıldı. Bu kapsamda önceden sulama kanalından su tedarik eden Osman Bey Kampüsü, ŞUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan yeni su hatları ile şehir merkezinden temiz içme suyu bölgeye verilecek. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığında gerçekleştirilen protokole Büyükşehir Belediye Başkan Nihat Çiftçi ve Harran Üniversitesi Rektörü Ramazan Taşaltın katıldı.

Gerçekleştirilen protokol sonrası konuşma yapan Çiftçi, "Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, ŞUSKİ Genel Müdürlüğümüz, Harran Üniversitesi ve DSİ Bölge müdürlüğümüz arasında Harran Üniversite kampüsüne ham su götürme konusu karara bağlanılarak projelendirildi. Şimdi de Harran Üniversitesi Rektörümüz Ramazan Taşaltın hocamız ile gerekli protokolümüzü imzaladık. Harran Üniversitemizi önemsiyoruz, dolayısıyla ham su ve arıtılmış suyun Harran Üniversite Osman Bey kampüsüne götürülmesi elzem olmuştur. Hem Kapmüsümüze hem de genel müdürlüğümüze hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Harran Üniversitesi Rektörü Ramazan Taşaltın ise, "Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte Osman bey kampüsümüze su verme projesini imzaladık. Gelişen kampüsümüzün yoğunluğu göz önüne alındığında ilerleyen yıllarda her hangi bir sorun yaşanmaması için bu projeyi başlattık. Normalde mevcut suyumuzu kanal hattından alarak arıtma işlemi ile sağlıyorduk, bu şuanda sorunlara neden oluyordu. İnşallah çalışmalar kısa zamanda tamamlanarak faaliyete geçer. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA