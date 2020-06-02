HRANT DİNK VAKFI'NA İKİNCİ TEHDİT OLAYININ ŞÜPHELİSİNE İKİ AYRI TUTUKLAMA TALEBİ
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HRANT DİNK VAKFI'NA İKİNCİ TEHDİT OLAYININ ŞÜPHELİSİNE İKİ AYRI TUTUKLAMA TALEBİ

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHAHrant Dink Vakfı'nı gönderdiği elektronik posta yoluyla tehdit ettiği iddia edilerek polis tarafından savcılığa çıkarılan şüpheli Ersin Başkan, "İmzasız mektupla veya özel işaretlerle tehdit" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

HRANT DİNK VAKFI'NA İKİNCİ TEHDİT OLAYININ ŞÜPHELİSİNE İKİ AYRI TUTUKLAMA TALEBİ
02.06.2020 17:40 | Son Güncelleme: 02.06.2020 17:40

Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA

Hrant Dink Vakfı'nı gönderdiği elektronik posta yoluyla tehdit ettiği iddia edilerek polis tarafından savcılığa çıkarılan şüpheli Ersin Başkan, "İmzasız mektupla veya özel işaretlerle tehdit" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüpheli hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan da ayrı bir soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturmadan da tutuklanmasının talep edildiği ortaya çıktı.  

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli Ersin Başkan'ın savcılık sorgusu tamamlandı. Şüpheli Başkan ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi 8.Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 

İKİ SUÇTAN DA TUTUKLANMASI İSTENDİSavcılığı sevk yazısında, şüpheli Ersin Başkan'ın, e-posta adresinden Hrant Dink Vakfı'nın e-posta adresine 30 Mayıs tarihinde tehdit içerikli yazı gönderdiğinin tespit edildiği belirtildi. Yazıda soruşturmanın re'sen başlatıldığı, şüphelinin yapılan araştırma sonucunda kimliğinin ortaya çıktığı belirtilerek "Zincirleme şekilde kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle imzasız mektupla veya özel işaretlerle tehdit" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarını işlediği iki suçun da ayrı soruşturma olarak yürütüldüğü ifade edildi. Şüphelinin her iki suçtan da tutuklanması istendi. Şüpheli Ersin Başkan, nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. 

Görüntü dökümü: ---------------Şüphelinin adliyeye getirilmesi

 


Kaynak: DHA

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