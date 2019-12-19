"HORECA'da hedefimiz, 3,5 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak"

19.12.2019 13:59 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:05

Antalya'da düzenlenecek HORECA (Hotel, Restaurant, Cafe) buluşması öncesi konuşan Ali Bıdı, "Bu yıl minimum 3,5 milyar dolar ticaret hacmi bekliyoruz. En az 49 ülkeden alım heyeti geliyor.50 bin ziyaretçi bekliyoruz" dedi.



Türkiye'nin büyük konaklama, ağırlama, yiyecek ve içecek endüstrilerinden olan HORECA (Hotel, Restaurant, Cafe) buluşması 15-18 Ocak tarihleri arasında ANFAŞ tarafından Antalya'da gerçekleştirilecek. Büyük HORECA buluşması, katılımcılara daha verimli olanaklar sağlamak amacıyla, 31'inci ANFAŞ Hotel Equipment Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı ve 27'nci ANFAŞ Food Product Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı ile eş zamanlı olarak düzenlenecek. Toplam 600'ün üzerinde katılımcı firmanın, 3 bin 700'den fazla markasını sergileyeceği HORECA buluşmasını, 50 binden fazla yerli ve yabancı profesyonelin ziyaret etmesi öngörülürken, fuar sonunda 3,5 milyar dolarlık iş hacminin oluşması bekleniyor.



Sektör temsilcileri Antalya'daki büyük buluşma öncesi İstanbul'da bir araya geldi. Yapılacak fuarlar hakkında bilgiler verildi. Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği (ETÜDER) Başkanı Melih Şahinöz başta olmak üzere; Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TUSİD) Yönetim Kurulu Başkanı Güçlü Kaplangı, Turizm Otel Yöneticileri Derneği (TUROYD) Başkanı Ali Can Aksu, Marmara Bölge Satınalma Yöneticileri Platformu (MARSAP) yönetim kurulu üyesi İsmail Hakkı Kaya ile ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı'nın katılımıyla gerçekleşen toplantıda, B2B görüşmeleri sayesinde her iki fuarda toplam 3,5 milyar dolarlık ticaret hacmi beklendiği vurgulandı.



"Bu yıl minimum 3,5 milyar dolar ticaret hacmi bekliyoruz"



Fuar beklentileri hakkında konuşan Ali Bıdı, "3 yıl önce ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanlığını devraldım, şu anda iki fuarımız yüzde 100 doldu. İnşallah 2021'de dışarıya çadır kuracağız. 2022'de fuarları ayırmayı düşünüyoruz. Çünkü çadır kursak da alanımız yetmeyecek. Bu yıl minimum 3,5 milyar dolar ticaret hacmi bekliyoruz. En az 49 ülkeden alım heyeti geliyor. 50 bin ziyaretçi bekliyoruz" dedi.



Turizm sektörüne değinen Bıdı, "Turizmdeki krizler atlatıldı, 2018-2019 sezonu çok iyi geçti. Yatırımlar hızla artıyor, otellerde yenileme de başladı. Bu arada iç sektörde canlanacak, dışarıdan kaliteli daha fazla turist gelecek. Bize gelen turistler 650-700 dolar harcarken, Avrupa ülkelerine giden turistler harcamalarında bin 700 ve 2 bin eurolara kadar çıkıyor. Bu durum arz talebe göre değişiyor. Fiyatlarımızı arttırırsak ülkemize daha fazla döviz girer. Antalya'da buna müsait. Fuarımızı da büyüttük. 2023'de hedefimiz 7-8 milyar dolar olur. Bu fuar, dünyaya açılan bir kapı. Buraya gelen insan 2-3 gün fuarı geziyor. Kaldığı zaman zarfında etrafı görüyor. Bir anlamda Antalya'dan Türkiye'yi, tüm dünyaya tanıtıyoruz. Fuarımızda 3 bin 700 marka kendini tanıtacak" şeklinde konuştu.



"Dernek olarak bu fuara çok önem veriyoruz ve destekliyoruz"



Melih Şahinöz ise şöyle konuştu: "Fuar ile ilgili düşüncemiz; Fuarlar sektörde ev dışı tüketim tedarikçilerini, kullanıcılarını, otelcilerini ve bütün satın almacılarını bir araya getiren ortam. Lokasyon itibariyle alternatifsiz bir fuar olduğu için dernek olarak bu fuara çok önem veriyoruz ve bu fuarları destekliyoruz. Dernek olarak sektöre katma değer sunan ve fayda sağlayan fuarlara destek oluyoruz. Bu fuara üyelerimizin katılmalarını ve müşterileri ile buluşmaları için doğru ortam olduğunu söylüyoruz".



"Fuar, metrekarede rekor seviyede katılım ile gerçekleşecek"



Bu sene fuarın metrekarede rekor seviyede katılım ile gerçekleşeceğini vurgulayan Güçlü Kaplangı, "Fuarın hem işin ekipman tarafı hem de gıda tarafı olacak. Yaklaşık 40 bin metrekarelik alan satılmış durumda. Bu durumun son yıllara turizm sektörünün olumlu geçmesinde etkisi var. Hem mevcut yatırımların revizesi hem de yeni yatırımları düşünecek olursak; sektör olarak fuardaki potansiyelleri değerlendirmek ve sektöre katkıda bulunmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin satın alma profesyonelleri bir arada



Fuarda, Türkiye'nin sektördeki satın alma platformları bir araya gelecek. ANFAŞ tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda; 2020 yılında yatırım ve renovasyon gerçekleştirecek otel, restoran, kafe hastaneler ve yurtlar için satın alma müdürü ve yöneticileri, katılımcılarla buluşma imkanı yakalayacak. Aynı zamanda Türkiye'nin 81 ilinde misafirhaneleri bulunan kamu kurumlarında görev yapan satın alma yöneticileri ve ihale komisyon üyeleri de fuar boyunca alımlar gerçekleştirecek.



Yüksek katılımlı aşçı buluşması



Fuar kapsamında, Türkiye Aşçılar Federasyonu, Antalya Gastronomi Eğitimcileri Birliği Derneği ve ANFAŞ iş birliğiyle, turistik tesislerde yerli malı kullanımını teşvik etmek amacıyla başlatılan 'Yaşasın Anadolu' teması Food Show'da sanata dönüşecek. Endüstriyel mutfak ekipmanlarından gıda ürünlerine kadar tamamen yerli malı ürünler kullanılarak yarışma, şov, workshop ve gösteriler gerçekleştirilecek. Türkiye'nin en yüksek katılımlı aşçılık buluşması olması hedeflenen organizasyonda 4 binden fazla şef fuarda yerini alacak.



Latte Art Yarışması kahve etkinliği



Fuar kapsamında 'Otel Baristaları Derneği Latte Art Yarışması' kahve etkinliği düzenlenecek. Kahve sektörünün otel kanadı profesyonellerini bir araya getirecek 'Latte Art Şampiyonası; Türkiye'de ciddi bir gelir getirisine sahip ve önemli bir kaynak olan turizme destek sağlama amacı taşıyor. Türkiye turizmindeki barista sayısının ve niteliğinin artması ve iletişimin güçlenmesi anlamında önem taşıyan etkinlik; ayrıca otel yöneticileri için çalışan personelin eğitilmesi ve personele destek sağlanması anlamında da bir farkındalık oluşturmayı hedefliyor.



8'inci Uluslararası Housekeeping Olimpiyatları



Fuar çerçevesinde Hotel Kat Hizmetleri Eğitimi ve Dekorasyonu Derneği tarafından 8'nci Uluslararası Housekeeping Olimpiyatları düzenlenecek. Konaklama sektörünün aynası Housekeeping mesleğinde farkındalık oluşturmak ve mesleğin renkli yüzünü sergilemek için organize edilen olimpiyatlar, Housekeeping mesleği ve Türk turizmi adına önemli bir gelişme olarak nitelendiriliyor. Yarışma ayrıca, sağlıklı yaşamın korunması ve geri dönüşüm turizminin yegane teminatı housekeeping mesleğinin turizmde sürdürülebilirlik için her yönüyle geliştirilmesi, çıtasının yükseltilmesi turizm camiası adına büyük önem arz ediyor.



Elektrik maliyetini azaltmanın yolları konuşulacak



Eş zamanlı gerçekleştirilecek her iki fuarda da ENEREX Enerji temalı özel oturumlar da düzenlenecek. "Çatılarımızda Güneş Toplayalım", 'Endüstriyel Yapılarda ve Otellerde Enerji Verimliliği', 'Enerji Depolama ve Elektrikli Şarj İstasyonları', 'Gıda ve Yeşil Atığın Enerji Üretimi Yoluyla Değerlendirilmesi' başlıkları altında düzenlenecek oturumlarda elektrik maliyetlerini azaltmak isteyen, enerjinin verimli kullanımıyla ilgili soruları olan tüm kurumsal ve bireysel katılımcılar yer alacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA