Holo Coin Yorum: DeFi 'adalet' avantajlarına odaklanın Holochain, Orion Protokolü ve Dodo

Holo bugünkü fiyatı ₺0,058611 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺13.172.592.266 TRY. Holo son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #63, piyasa değeri ₺9.872.383.664 TRY. Dolaşımdaki arz 168.438.730.761 HOT coin ve azami seviye arzı.

HOLO COİN YORUM:

Holochain (HOT), kripto sektöründe sınırlayıcı bir faktör olabilecek ölçeklenebilirlik sorunlarına çözüm sağlamayı hedefliyor. Holochain, büyük şirketleri ve aracıları ortadan kaldırarak verileri ve gizliliğin kontrolünü insanlara geri vermek istiyor.

Bunu başarmak için dağıtılmış bir eşler arası barındırma platformu olan Holo, web ile Holochain uygulamaları arasında bağlantı görevi görür. Holochain, bu teknolojiyi uygulamalara bir web tarayıcısında erişebilen kullanıcılara sunmak istiyor. Bunun yapılması gerekiyorsa, teknolojinin geniş ölçeklenebilirliğe, yüksek hızlara sahip olması ve aynı zamanda finansal olarak da uygun olması gerekir. Holochain'deki ekip, bu hedefe ulaşma yolunda olduklarına inanıyor.

Sürecin bir parçası olarak Holochain, HoloPorts üzerinde çalışan Elemental Chat adlı bir uygulama başlattı. Ekip ayrıca web kullanıcılarının HoloPort aracılığıyla Elemental Chat'te oturum açmasına olanak sağlamayı planlıyor. Bu, protokolün ölçeklenebilirlik iddialarını teste tabi tutacak ve projede daha fazla ince ayar yapılmasına yardımcı olacaktır.

Ekip ayrıca, gelecekte aşamalı olarak piyasaya sürülecek Holo ürün grubunun yaklaşan kilometre taşlarındaki ilerlemeyi de özetledi. Ekibin verdiği sözleri yerine getirmesi durumunda protokol yatırımcının dikkatini çekebilir.

HOT, 8 Şubat'ta 0.0007817 $ 'dan 21 Şubatta 0.00424 $' a yükseldi ve iki hafta içinde% 442'lik bir ralli oldu. Bu yükseliş, 21 Şubat'ta göreli güç endeksini (RSI) 92'nin üzerine çıkardı, bu da piyasanın kısa vadede aşırı derecede satın alındığını gösteriyor.

Bu, 22 ve 23 Şubat'ta kar rezervasyonuyla sonuçlandı ve fiyatı 0,0021028 $ 'dan% 61,8 Fibonacci geri çekilme seviyesine çekti. Ancak olumlu işaret, her iki günde de mum çubuklarındaki uzun kuyruğun düşük seviyelerde güçlü alımlar göstermesidir.

Ancak, 24 Şubat şamdanındaki uzun fitilden görüldüğü gibi, daha yüksek seviyelerde sıkışan tüccarlar rallilerde pozisyonlarını düşürüyorlar.

Geçtiğimiz birkaç günün geniş gün içi aralığının ardından, HOT/ USD çifti bugün iç gün mum çubuğu formasyonunu oluşturarak arz ve talep arasında bir dengeye işaret ediyor. Parite şimdi birkaç gün konsolide olabilir.

Boğalar fiyatı 0,00363 doların üzerine çıkarabilirse, 0,00424 dolarlık bir yeniden test mümkündür. Bu seviyedeki bir kırılma, 0,0055629 $ 'a ulaşabilecek yukarı hareketin bir sonraki ayağını başlatabilir.

Tersine, eğer ayılar fiyatı 0,0028 $ 'ın altına çekerse, parite 20 günlük üssel hareketli ortalamaya (0,0020 $) düşebilir.

HOLO COİN NEDİR?

Holo, blok zinciri teknolojisinin kullanılmasını gerektirmeyen DApp'leri geliştirmek için bir çerçeve olan Holochain kullanılarak oluşturulan merkezi olmayan uygulamaları barındırmak için eşler arası dağıtılmış bir platformdur. Holo'nun amacı, Holo ağ katılımcıları tarafından internette barındırıldıkları için DApp'lere kolayca erişilebilen bir ekosistem ve pazar sunan daha geniş internet ile Holochain kullanılarak oluşturulan uygulamalar arasında bir köprü görevi görmektir.

Holo ağı, aktif olarak test edilmekte olan ve ev sahiplerine hizmetleri için ödeme yapmak üzere bir muhasebe sistemi görevi görecek olan HoloFuel adlı bir belirteç kullanılarak kolaylaştırılacak . 2018 yılında proje basılan ERC-20 olacak bir "IOU'luk" olarak - aynı zamanda HoloToken olarak bilinen - jeton, SICAK paraya çevrilebilir Başlatma sırasında HoloFuel için.

Holo hala geliştirme aşamasındadır ve 2021 yılına kadar açık alfa ve beta testi için başlatılması bekleniyor .

Holo'nun Kurucuları Kimlerdir?

Holo , her ikisi de deneyimli sözleşmeli kodlayıcılar olan Arthur Brock ve Eric Harris-Braun tarafından kuruldu . İkili , proje üzerinde çalışmaya ilk olarak Aralık 2016'da, gelecekteki bir P2P ekonomisini güçlendirmek için tasarlanmış bir araç ve teknoloji geliştiricisi olan MetaCurrency Projesinin bir parçası olarak başladı . Holo, kısmen, ikisinin daha önce üzerinde çalıştığı DApp'ler için kooperatif bir P2P çerçevesi olan Ceptr'den sonra modellenmiştir.

Brock, 100'den fazla alternatif para birimi çözümü de dahil olmak üzere topluluk oluşturma araçları geliştiren bir şirket olan Geek Gene'nin kurucusu olarak alternatif para birimi sistemlerini kodlama konusunda önceden deneyime sahiptir. Ayrıca sosyal girişim inkübatörü Emerging Leader Labs'ın kurucu ortağı oldu ve açık kaynak eğitim "başlangıç ??kiti" Çevik Öğrenme Merkezleri kurdu. Mart 2019'da Brock, Yeni Zelanda merkezli Edmond Hillary Bursu'nun bir üyesi seçildi .

Harris-Braun, 1988'de tam zamanlı programlamaya başladı ve bir eşler arası iletişim yazılımı geliştiricisi olan Glass Bead Software'in kurucusu ve Brock ile birlikte Emerging Leader Labs'ın kurucu ortağıdır. 2003 yılında, bir serbest yazılım geliştirme ve danışmanlık firması olan Harris-Braun Enterprises'ı kurdu. Ayrıca Schumacher Center For New Economics'in danışma kurulunda görev yaptı .

Holo'yu Benzersiz Yapan Nedir?

"Yeşil kağıda" göre Holo, kripto teknolojisi dünyasını temsil eden Holochain ile günlük kullanıcılar arasında bir köprü görevi görecek şekilde tasarlandı . Proje, ana akım kullanıcılar için internette P2P uygulamalarını barındırma yeteneği de dahil olmak üzere, "kripto uygulamaları ve para birimleri manzarasında büyük bir değişim sağlayacağını" söylediği birkaç yeniliği vurguluyor.

Holo ağı , Holochain kullanılarak oluşturulan DApp'ler için depolama ve işlem gücü sağlayan bir dizi ana bilgisayara dayanır . Sunucular ya otomatik arka planda çalışırken Holochain tabanlı DApps için ekstra işlem gücü ayırdığı kendi bilgisayarına yazılım yükleyen, ya da böyle bir şekilde özel bir makineyi çalıştırmak HoloPort . Buna karşılık, ana bilgisayarlara, özellikle mikroişlemler için tasarlanmış bir jeton olan HoloFuel ile ödeme yapılır. HoloFuel'in tasarımının , Holo ağının milyarlarca eşzamanlı işlemi işlemesine izin vermesi bekleniyor .

Projenin iş planı, uygulama barındırma üzerindeki amaçlanan etkisini sırasıyla taksi ve otel endüstrilerindeki Uber ve Airbnb ile karşılaştıran bir P2P ekosistemi oluşturmaya odaklanıyor. Holo şarj onun gelir modeli doğrudan ağ üzerindeki uygulamalar ve konukçu sayısı artan bağlıdır, böylece HoloFuel işlemler üzerinden ücret.