14.11.2019 20:37 | Son Güncelleme: 14.11.2019 20:37

- Hollywood Türk Filmleri Festivali başladı

LOS ANGELES - Hollywood Türk Filmleri Festivali'nin ikincisi Los Angeles'ta başladı.

Hollywood Türk Filmleri Festivali başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği ile gerçekleştirilen festival, Los Angeles şehrinde 2'nci kez düzenleniyor. Festivalin ilk gününde Ahmet Katıksız'ın "Benim İçin Şampiyon" ve Banu Sıvacı'nın "Güvercin" filmlerinin gösterimi gerçekleşti. "Bağlılık Aslı", Burak Çevik'in "Aidiyet" ve Eylem Kaftan'ın "Kovan" filmlerinin de sinemaseverlerle buluşacağı festivalin kapanış galası 15 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Kültür Bakanlığı sponsorluğunda gerçekleştirilen festivalin direktörü Barbaros Tapan açılıştan önce İHA'ya yaptığı açıklamada, festivalin Hollywood'un merkezi Sunset'te başladığını söyleyerek ilk gün "Güvercin" ve birçok dalda bugüne kadar ödüle aday olmuş "Bizim için Şampiyon" filmlerinin gösterileceğini, ikinci gün ise "Şampiyon", "Kovan" ve "Aidiyet" filmlerinin yer alacağını söyledi.

"Halka açık ve ücretsiz" diyerek tüm Los Angeles'te yaşayan sinema severlerin davetli olduğunu ifade eden Tapan, "Gelsinler Türk Sineması'nı Hollywood'un kalbinde seyretsinler" dedi. Festivalin son gününde ise yönetmenliğini Semih Kaplanoğlu'nun yaptığı Türkiye'nin Oscar ve Golden Globe adayı filmi Bağlılık Aslı filminin gösterileceğini duyuran Tapan, "Tüm dileğimiz hem Los Angeles'ta yaşayan Türkleri hem de sinema sever Amerikalıları aramızda görmek" dedi.

Festivali izlemeye gelen Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz ise İHA'ya yaptığı açıklamada "Sinemanın kalbindeyiz, Los Angeles'ta bir geleneğin devam etmesi hepimiz açısından çok mutluluk verici" diyerek kendisinin de çok mutlu olduğunu belirtti. Oğuz, başta Kültür Bakanlığı olmak üzere tüm sponsorlara teşekkür etti. Festivaller sezonunun Oscar ile taçlanacağını ifade eden Başkonsolos Oğuz, bu süreçte HTFF'nin önemine değinerek, "Oraya giden süreçte hem sinemamız açısından hem de aday adayı filmimiz açısından çok etkili olacaktır inanıyorum" dedi.

Kaynak: İHA