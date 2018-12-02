Hollanda ile tarımda "akıllı" işbirliği

Bursa Ticaret Borsası (BTB) tarım sektöründe farkındalığı arttırmak amacıyla, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye – Hollanda İş Konseyi tarafından düzenlenen, Tarımda Akıllı Üretim Sistemleri Semineri'ne katıldı.

Hollanda ile tarımda

Bursa Ticaret Borsası (BTB) tarım sektöründe farkındalığı arttırmak amacıyla, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) TürkiyeHollanda İş Konseyi tarafından düzenlenen, Tarımda Akıllı Üretim Sistemleri Semineri'ne katıldı.

Kaynak: Dunya.com

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