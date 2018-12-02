Hollanda ile tarımda "akıllı" işbirliği
Bursa Ticaret Borsası (BTB) tarım sektöründe farkındalığı arttırmak amacıyla, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye – Hollanda İş Konseyi tarafından düzenlenen, Tarımda Akıllı Üretim Sistemleri Semineri'ne katıldı.
Bursa Ticaret Borsası (BTB) tarım sektöründe farkındalığı arttırmak amacıyla, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye – Hollanda İş Konseyi tarafından düzenlenen, Tarımda Akıllı Üretim Sistemleri Semineri'ne katıldı.
Kaynak: Dunya.com