Hollanda'da Türk Ailelere İslam Tehdidi: Camiye Giderseniz Sonunuz Gelir!
Hollanda'nın Zaandam kentindeki Türk ailelerin evine, islamofobik ifadeler içeren tehdit mektubu bırakıldı.
Hollanda basınında çıkan haberlere göre, komşu iki Türk ailenin evinin giriş kapısında, Müslümanlara hakaret içeren bir not ile gamalı haç bulundu.
"BİR DAHA CAMİYE GİDERSENİZ SONUNUZ GELİR"
Kırmızı boya ile karalanmış giriş kapısının önünde bulunan notta, "Eğer bir daha camiye giderseniz sonunuz gelir" ve "Kanser Müslüman geber" ifadeleri yer aldı. Bölge polisi sözcüsü Wendy Boudewijn, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aile tarafından yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını fakat söz konusu saldırıyı kimin yaptığına dair henüz bilgi olmadığını kaydetti.
YORUMLAR (27)
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avrupadaki aleviler yapiyor bunuCevap Yaz Yayından Kaldır
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Ben de hollanda yasiyorum boyle bir tehditle hic karsillasmadik ama zaman zaman nobet tuuyoruz bazen o iblis pegidalilar gelip ortaligi bir geriyorlar. Camiler benin icim krmizi cizgilarim, evim is yerim ve Allahin evi buralarda saldiriya ugrarsam dedim polislere rahatlika insdanlari anlinin catisindan infaz ederim diye demec bile verdim. Mukaddesatimiz icin insan oldurebiliriz. Ayet vardir. hak icin muslumanin mukaddesati icin.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Camileri , muslumanligi bu kadar siyasilestirirlerse olacagi bu.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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avrupa sizi dinden sougutmus gec kalmisizCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Ölümden korksaydık memleketine gelmezdik anaaammmmmmm. Yürrrüüüüüüüüüü daş arabası. Sen oturda gendi sonunu düşün. Biz mevlamıza kavuşacağımız günü bekleriz ölüm nereden gelirse gelsin. Ama siz bundan korkarsınız. Ölüm müminin bayramıdır.Cevap Yaz 1 Yayından KaldırİSTE BUNDAN: Kaliteye, incelige bak.tipik bir barzo agzı.Yayından Kaldır
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Haber inandırıcı gelmedi...diyelim ki aslı var, ne yapalım yani şimdi...araplar,a şikayet etsinler, onların kültürü..Cevap Yaz 3 6 Yayından KaldırMİSAFİR: SENDEKİ KÜLTÜR, GAVUR KÜLTÜRÜYayından KaldırABDULLAH BAYEZİT: Güzel kardesim Kuran-i Kerim'de Ey Araplar!. Demiyor ki Ey iman edenler diyor! Hadi sen baska yere6 Yayından Kaldır
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Namaz dinimizin diregidir namaz kılıp herşey serbest değil dinimizi kullananların yüzünden dinimiz çok çok zarar görüyor ya gorundugun gibi ol yada olduğun gibi görünCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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yasadigin yerin medeniyetine uyacaksin yillarca avrupada yasamis hala kafasinda caput yazin sirtinda o malum cirkin uzun manto dogru düzgün giyinmesini bilmeyen insanlar var olmazki ya etrafa cirkin bi görüntü veriyor bende istemiyorum memleketimde böyle öcü gibi görünmeye calisan insanlariCevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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Önce insan olacaksın sonra müslüman veya hangi dine mensup olursan ol Bütün inançlar Allah’ın yoludur kimse inancı ile değerlendirilemezCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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yıllarca avrupada yaşadım.sözde insan haklarından medeniyetten sosyal devletten din ve vicdan özgürlüğünden bahseden o ab ve toplumu dünyanın en geri en yoz en faşist ve en insanlık dışı zihniyetine sahiptir..ışid çetelerinin %80 nin yabancı olduğu ve ceplerinde ab pasaportları taşıdıklarını herkez bilir..emperyalizmden nefret ediyorum..onlar M.Kemalin dediği gibi kokuşmuş tek diş kalmış canavarlardır..Cevap Yaz 6 1 Yayından KaldırBOZİ: Bu arkadaşın zorla tutulup tutulmadığından ziyade, sen neden aşağılık batılıların ağzıyla konuşuyosun?Yayından KaldırOZİ : Keşke yıllarca nefret ettiğin yerde yasamasaydin seni zorlami tutulur orda3 2 Yayından Kaldır
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Bir kaç başı bozuk yüzünden tüm Hollanda halkına düşman olmamalıyız Unutmayalım biz Mevlana ve Yunus Emrenin torunlarıyız. Eğer onlar yaradan tarafından yaratılmışsa Yaradan için seveceğiz. Yani yaradılanı yaradandan dolayı seveceğiz. Canı CANANDAN dolayı seveceğiz. Lütfen kindarlık ve diğer insanları tahrikten kaçalım. Bir müslüman gibi olalım. Gerçek bir Türk gibi olalım. Tarih artık bunu bizden istiyor. Herkes sorumluluğunu bilme ve ona göre hareket etme zamanı geldide geçiyor bileCevap Yaz 2 3 Yayından KaldırADANALI: SEN GİT ONLARLA DOST OL ONLAR CAMİ YAKSINYayından Kaldır
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Cok igrenc cagdisi bir irkcilik yobazlik ve kopeklik.bizim ulkemizdede alevi evlerini carpi ile isaretleme bu olayin turkiye versiyonu.dunya hain ve haydut yobaz dolu.Cevap Yaz 1 1 Yayından KaldırBOZİ: Haklısın tıpkı Türkiye''de ki gibi, mesela benim yan komşu aleviymiş dün sabah öğrendim, akşamında da hemen gidip kapısına ÇARPI işareti koydum. Siz beyninizi yemişsiniz, Cehalete kapılmış gidiyorsunuz,Yayından Kaldır
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camide ne yapiyor bunlar bikere insan haklarina saygisizlar araclarini gelisi güzel ortalikta birakiyorlar neymis namaza yetisecekmis yav kardesim yolu kapatiyorsun bende isime yetisecem hastanaye yetisecem sen namaz diye parcalanacagina önce bi insan olsanaCevap Yaz 2 5 Yayından KaldırMİSAFİR: SEN NEZAMAN İNSAN OLDUNKİ CAMİYE GİDENE İNSAN OL DİYON DİNSİZ. .Yayından KaldırESKİDENDİ O: artik bayram namazlarina bile gitmek istemiyorum siyasi mekanlardan uzak durup kendi evimde hatta heryerde Allahla basbasayim cok sükür o cahil cuhala neye inandigini ne yaptigini bilmeyen toplulugu görmek istemiyorum dinden beslenen siyasetcilerinde oyuncagi olmuyorum alinteriyle calisiyorum kimsenin hakkini yemiyorum icim rahat1 1 Yayından KaldırHALO: SENDE ARADA BİR DE CAMİYE UĞRA1 Yayından Kaldır
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avrupa topluluğu bu zaten ne meklenirki avrupa amerika hepsi boşCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Islama olan kininiz yüzünden sizde teröristsiniz islami terör diye bisey zaten yok sizin islami karalama kampanyanizdan baska bisey degilCevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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çağdaşşş avrupa !Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Bunlar korkunun sebepleri isid destekleyen Ortadoğu'ya yollayan siz avrupa devletleri utanmadan bide müslümanlara tehdit eden siz Allah büyük kalmaz buda sizeCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır