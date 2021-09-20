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Hollanda'da Suriye'den gelen refakatsiz 4 çocuk bulundu

AA / Abdullah Aşıran - Haberler | Güncel
Hollanda'da Suriye'den gelen refakatsiz 4 çocuk bulundu

Hollanda'da son 2 ayda farklı kentlerde Suriye'den gelen refakatsiz 4 çocuk bulundu.

Hollanda'da son 2 ayda farklı kentlerde Suriye'den gelen refakatsiz 4 çocuk bulundu.?

Yerel medyada çıkan haber de, son iki ayda Rotterdam, Utrecht, Tilburg ve Hoofddorp kentlerinde Suriye'den gelen 13, 11 ve 8 yaşlarında refakatsiz 4 çocuğun bulunduğu belirtildi.?

Haber de, dün akşam Tilburg istasyonunda hiç kimsesi olmayan 13 yaşında Suriyeli bir erkek çocuğun bulunduğu ifade edildi.?

Çocuğun istasyondaki güvenlikçilere yaklaşarak ağlamaya başladığı ifade edilen haber de, sadece Arapça bildiği için iletişim kurulamadığı kaydedildi.

Oradan geçen ve Arapça bilen bir kadının yardımıyla iletişim kurulduğu ve çocuğun 13 yaşında olduğu ve Suriye'den Hollanda'ya refakatsiz geldiği bilgisine sahip olunduğu aktarıldı.

Polis bürosuna götürülen çocuğun iltica başvurusunda bulunmak istediği ve işlemlerin başlatılarak sığınmacı kampına yerleştirildiği bilgisi paylaşıldı.

Haber de ayrıca, 31 Temmuz'da Utrecht tren istasyonunda Suriye'den gelen refakatsiz 11 yaşındaki Suriyeli bir kız çocuğunun bulunduğu belirtildi.?

Geçen ay Hoofddorp kentindeki polis bürosu önünde benzer durumda olan 8 yaşında bir kız çocuğunun, Rotterdam kentindeki polis bürosu önünde ise benzer durumda olan 11 yaşında bir erkek çocuğunun bulunduğu kaydedildi.

AA / Abdullah Aşıran - Son Dakika Haberleri
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