Hollanda'da ilkokullardaki İslamofobik eğitim materyalleri Müslümanların tepkisini çekti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Hollanda'da ilkokullardaki İslamofobik eğitim materyalleri Müslümanların tepkisini çekti

21.01.2021 00:03 | Son Güncelleme: 21.01.2021 00:06
Hollanda'da ilkokullardaki İslamofobik eğitim materyalleri Müslümanların tepkisini çekti

Hollanda'da dijital ders içeriği üreten Logo 3000 isimli şirketin, ilkokul öğrencileri için hazırladığı bir soruda İslamofobik görseller kullanılmasına Müslümanlar tepki gösterdi.

Hollanda'da dijital ders içeriği üreten Logo 3000 isimli şirketin, ilkokul öğrencileri için hazırladığı bir soruda İslamofobik görseller kullanılmasına Müslümanlar tepki gösterdi.

Dört resimden birinin diğerleriyle uyumlu olmadığı gerekçesiyle çöpe atılması istenen soruda, farklı resim olarak Arapça Allah yazısı ve cami resimleri gibi İslamofobik görsellerin kullanılması Müslümanların tepkisine neden oldu.

Denk Partisi milletvekili adayı Doğukan Ergin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçtiğimiz günlerde Logo 3000 isimli eğitim şirketi hakkında kendilerine birçok şikayet geldiğini belirtti.

Ergin, seçenekler arasında çöpe atılması gereken şıklara cami resmi, Allah lafzı gibi görsellerin yerleştirilmesiyle ilgili, "İslam düşmanlığı ve Müslümanlara karşı yapılan ayrımcılık ilkokul çocuklarının zihnine işleniyor." ifadesini kullandı.

Ergin, şirketin ilkokul 3, 4 ve 5. sınıflar için dijital ders içeriği hizmeti sunduğunu ve pandemi sebebiyle uzaktan eğitim veren birçok kurumunda bu görsellerin kullanıldığını düşündüklerini kaydetti.

-Şirket özür diledi

Doğukan Ergin, ülkedeki Müslümanların tepkisi ve DENK partisinin girişimiyle Logo 3000 isimli firmanın yaptığı açıklamayla özür dilediğini söyledi.

Açıklamada, dijital ortamda oluşan kombinasyonlar yüzünden bahsi geçen hatanın oluştuğu ve velilerden gelen mesajlar üzerine içeriklerin hemen değiştirilerek hatanın düzeltildiği belirtildi.

Şirket "sistem hatası" olarak tanımladığı olay sebebiyle Müslümanlardan özür diledi.

Hollanda'da hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilkokulların 9 Şubat'a kadar uzaktan eğitime devam edeceğini açıklamıştı.

Hollanda'da koalisyon hükümeti vergi dairesinin gelir incelemesi sisteminde hukuka aykırılık yapıldığı gerekçesiyle istifa etmiş, 17 Mart'ta yapılacak genel seçime kadar "geçici hükümet" olarak devam edeceği açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selman Aksünger

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ümit Özdağ Süleyman Soylu Fahrettin Koca Nikol Paşinyan
Magazin Cem Yılmaz Aleyna Tilki Demet Özdemir Jennifer Lopez
Spor Ömer Ali Ersun Yanal Ünal Karaman Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Joe Biden Beyaz Saray Denizlispor Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hollanda'da ilkokullardaki İslamofobik eğitim materyalleri Müslümanların tepkisini çekti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.1.2021 00:09:56. #1.15#
title