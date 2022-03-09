TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Kadının elinin değmediği bir ekonomi büyüyemez. Bir hedefimiz var; kadınlarımızın sosyal hayatta, iş hayatında, siyasette daha fazla aktif rol almasını istiyoruz" dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen etkinliğe video konferans yöntemiyle katıldı. Toplantıda TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk de yer aldı. Hisarcıklıoğlu, ayak bileğinin burkulması ve sonrasında oluşan ödem nedeniyle programa video konferans yöntemiyle katıldığını belirterek, "Bugün, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu'nun geldiği noktayı, sizlerin neler başardığını, nereden nereye geldiğinizi görüyor ve hepinizle iftihar ediyorum. Sizler, iş hayatında giderek daha fazla yer aldıkça, ülkemizin de güçlendiğine bizzat şahit oluyorum. Hayatın her alanında gösterdiğiniz başarılarla, bulunduğunuz yeri ve bunun daha da ilerisini, hak ettiğinizi gösteriyorsunuz. Zira kadının elinin değmediği bir ekonomi büyüyemez. İşte biz de bu yüzden dedik ki; kadınlarımız her işi başarır. Bu vizyonla 2007 yılında 81 ilde TOBB kadın girişimci kurullarımızı kurduk. Sizlerin sayesinde ülkemizin en büyük kadın meslek örgütü haline geldik" dedi.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk de kadının ekonomik bağımsızlığının önemine değinerek, "Kadınların istihdam edilmeleri, onların ekonomik bağımsızlığa kavuşmalarını sağlar ve hane içi karar alma süreçlerindeki güçlerini artırır. Kadınların işgücüne katılımlarının artmasının, yoksulluğun azalması açısından da hayati önemi vardır" dedi.