Hisarcık Orman Fidanlığında 700 bin fidan üretildi Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Güldüren Orman Fidanlığında 2020 yılında 700 bin fidan üretildiği bildirildi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Güldüren Orman Fidanlığında 2020 yılında 700 bin fidan üretildiği bildirildi.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Emet Orman İşletme Müdürlüğü Hisarcık Orman Fidanlığında 2020 yılı fidan üretim programı çalışmalarını yerinde inceledi.

Emet Orman İşletme Müdürü Mustafa Karagöz'den çalışmalar hakkında bilgi alan Müdür Hasan Keskin, incelemeler sırasında fidan yetiştirme işinde çalışan Güldüren Köyü kadınları ile de sohbet ederek, emeklerinden dolayı kendilerine teşekkür etti.

Fidanlıkta toplam 700 bin adet olan 2020 yılı fidan üretim programının gerçekleştirildiği ve bakım çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Bölge Müdür Keskin, fidan üretiminde kaliteli, sağlıklı fidan üretiminin büyük önem taşıdığını belirtti.

Keskin," Bakanlığımızca yapılan ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve sun'i gençleştirme çalışmaları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ağaçlandırma çalışmaları için ihtiyaç duyulan orman ağacı fidanlarının üretildiği Hisarcık Orman Fidanlığında, çalışmalar hızla devam etmektedir. Orman varlığının artırılması için üretilen fidanlar kadınlarımızın ellerinde şekillenmekte ve bundan da özellikle mutluluk duymaktayım" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA