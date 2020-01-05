Hırvatistan'ın yeni cumhurbaşkanı belli oldu: Zoran Milanovic
Hırvatistan'da pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, Sosyal Demokrat Parti (SDP) öncülüğündeki ittifakın adayı eski Başbakan Zoran Milanovic ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu.
Hırvatistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimini sosyal demokrat aday Zoran Milanovic kazandı.
Hırvatistan'da bugün yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda merkez sağ Hırvat Demokrat Birliği (HDZ) öncülüğündeki ittifakın adayı mevcut Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic ile Sosyal Demokrat Parti (SDP) öncülüğündeki ittifakın adayı eski Başbakan Zoran Milanovic yarıştı. Euronews.com'da Görüntüle