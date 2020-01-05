Hırvatistan'ın yeni cumhurbaşkanı belli oldu: Zoran Milanovic
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Hırvatistan'ın yeni cumhurbaşkanı belli oldu: Zoran Milanovic

Hırvatistan'da pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, Sosyal Demokrat Parti (SDP) öncülüğündeki ittifakın adayı eski Başbakan Zoran Milanovic ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu.

05.01.2020 23:28 | Son Güncelleme: 05.01.2020 23:28
Hırvatistan'ın yeni cumhurbaşkanı belli oldu: Zoran Milanovic

'daki cumhurbaşkanlığı seçimini sosyal demokrat aday Zoran Milanovic kazandı.


Hırvatistan'da bugün yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda merkez sağ Hırvat Demokrat Birliği (HDZ) öncülüğündeki ittifakın adayı mevcut Kolinda Grabar Kitarovic ile (SDP) öncülüğündeki ittifakın adayı eski Başbakan Zoran Milanovic yarıştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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