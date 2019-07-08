Hırvatistan'dan euro para birimine geçiş için ilk adım
Euro Grubu Başkanı ve Portekiz Maliye Bakanı Mario Centeno, Hırvatistan'ın euro para birimine geçişin ilk aşaması olan Avrupa Döviz Kuru Mekanizması'na (ERM2) katılmak üzere resmi başvuruda bulunduğunu açıkladı.
Euro Grubu Başkanı ve Portekiz Maliye Bakanı Mario Centeno, Hırvatistan'ın euro para birimine geçişin ilk aşaması olan Avrupa Döviz Kuru Mekanizması'na (ERM2) katılmak üzere resmi başvuruda bulunduğunu açıkladı.
Centeno, euro para birimini kullanan Avrupa Birliği (AB) üyesi 19 ülkenin maliye bakanlarının Brüksel'de gerçekleştirdiği Euro Grubu toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
AK Parti'den Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'nın görevden alınmasının kanunsuz olduğu iddialarına ilk açıklama
Son Dakika Haberleri