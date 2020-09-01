Hırsızlık şüphelisi 4 kadın yakalandı
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Hırsızlık şüphelisi 4 kadın yakalandı

Adana'da hırsızlık şüphelisi 4 kadın, girdikleri binada oturan polis tarafından yakalandı.

01.09.2020 21:51 | Son Güncelleme: 01.09.2020 21:56

Adana'da hırsızlık şüphelisi 4 kadın, girdikleri binada oturan polis tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde bir apartmana giren yüzleri maskeli 4 kadın, bir süre katları gezerek kapıları kontrol etti.

Aynı binada oturan polis memuru, binadan çıkmalarına izin vermediği kadınlardan şüphelenerek ekiplere haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, S.Ç, L.G, F.K, ve D.Ç'yi gözaltına alarak Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'ne götürüldü.

Şüpheliler hakkında hırsızlık ve evrakta sahtecilik suçlarından çok sayıda arama kaydı olduğu belirlendi.

Hırsızlık şüphelisi 4 kadın yakalandı

Kaynak: AA

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