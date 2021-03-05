Hırsızlık şüphelileri güvenlik kameralarınca tespit edildi
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Hırsızlık şüphelileri güvenlik kameralarınca tespit edildi

05.03.2021 15:49 | Son Güncelleme: 05.03.2021 15:52
Hırsızlık şüphelileri güvenlik kameralarınca tespit edildi

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 2 motosiklet ile 1 oto ve 1 iş yerinden hırsızlık olayının 3 şüphelisinden 1'i tutuklandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 2 motosiklet ile 1 oto ve 1 iş yerinden hırsızlık olayının 3 şüphelisinden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde meydana gelen 2 motosiklet ile 1 oto ve 1 iş yerinden hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlayan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

İncelemede hırsızlık olayına karışan kişilerin M.Ç, İ.F. ve H.Ş. olduğu tespit edildi.

Düzenlenen operasyonla belirlenen adreslerinde yakalanan şüpheliler Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, çalıntı bir motosiklet ise polis ekiplerince bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ç, tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu

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