Hindistan Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat ve eşi dahil 14 kişiyi taşıyan orduya ait askeri helikopter düştü. Uluslararası haber ajanslarının geçtiği bilgilere göre helikopterde askeri personel ve Genelkurmay Başkanı Rawat'ın bazı aile üyeleri bulunuyordu. Peki, Hindistan Genelkurmay Başkanı kim?

HİNDİSTAN GENELKURMAY BAŞKANI KİM?

1 Ocak 2020'de Genelkurmay Başkanı olarak atanan Rawat, öncesinde 3 yıl boyunca Ordu Komutanlığı görevini icra etmişti.

NE OLDU?

Askeri kaynaklar kazadan yaralı olarak kurtulan en az 3 kişinin yakındaki bir hastaneye kaldırıldığını aktarırken, düşen helikopterde bulunan diğer kişilerle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Düşen askeri helikopterde Genelkurmay Başkanı Rawat ve eşinin yanı sıra bazı aile üyelerinin de bulunduğu ifade edildi.

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