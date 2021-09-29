KARAMAN (İHA) - - Hikmet Karaman : "Trabzonspor maçından 3 puan almak istiyoruz"

KAYSERİ - Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, 3 maçlık periyottan başarıyla çıktıklarını ifade ederek, hedeflerinin Trabzonspor maçından 3 puan almak olduğunu söyledi.

Kayserispor, ligin 8. haftasında sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Teknik çalışma ile devam eden antrenman, kısa alanda pas çalışması ile sürdü.

Hikmet Karaman: "Trabzonspor maçından 3 puan almak istiyoruz"

Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "2 deplasman, 1 içeri maç oynadık. Üçü de zor maçtı. Hatayspor, Galatasaray ve Giresunspor zorlu maçlar oynadık. Giresunspor camiası için olmazsa olmaz maçlardan birisiydi. Biz Kayserispor olarak geçtiğimiz senelerde bunları yaşadık. Kayserispor olmazsa olmaz çok maç oynadı ve hepsini başarıyla geçti. Dolasıyla rakibe de saygı duymak gerekiyor. Özellikle büyük maçlardan sonra Anadolu takımlarının bir sonraki maçta alacağı sonuçlar hep aleyhte olmuştur. Oynadığımız maçtan mutlaka takım adına, gelişme adına, dikkat çekme adına çıkaracağımız dersler var. İyi tarafımızı da geliştirme adına çalışacağız. Önümüzde Trabzonspor maçı var. Kolay maç değil. Lig acayip bir lig. Kimin ne yaptığı belli değil. Trabzonspor şampiyonluğa oynayan ekip ama 2 haftadır berabere kalıyor. Dolasıyla burayı 3 puanla kapatıp Milli takım arasına iyi girmek istiyoruz" diye konuştu.

Karaman ayrıca, sarı-kırmızılı taraftarları desteğe davet ederek, "Taraftarımızı, şehrimizi takımımızı desteklemeleri adına maça bekliyoruz. Onların bize vereceği moral motivasyon çok önemli" dedi.