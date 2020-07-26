HEYBELİADA AÇIKLARINDA TEKNE ALABORA OLDU 27 KİŞİ KURTARILDI
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HEYBELİADA AÇIKLARINDA TEKNE ALABORA OLDU 27 KİŞİ KURTARILDI

Heybeliada açıklarında belirlenemeyen bir sebeple alabora olan bir teknede bulunan 27 kişi kurtarıldı, Kurtarılanlardan 11'i hastaneye kaldırıldı.

HEYBELİADA AÇIKLARINDA TEKNE ALABORA OLDU 27 KİŞİ KURTARILDI
26.07.2020 06:13 | Son Güncelleme: 26.07.2020 06:16
Heybeliada açıklarında belirlenemeyen bir sebeple alabora olan bir teknede bulunan 27 kişi kurtarıldı, Kurtarılanlardan 11'i hastaneye kaldırıldı. Doğum günü kutlamasından döndüklerini anlatan kazazedeler, o anları anlattı. Bir kazazede, teknenin deniz taksi ruhsatının olmadığını iddia etti.

Olay, Heybeliada açıklarında gece 00.50 sıralarında meydana geldi. Mürettebatıyla birlikte 27 kişinin bulunduğu tekne bilinmeyen bir sebeple alabora oldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İstanbul Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler tarafından 27 kişi kurtarıldı. Kurtarılanlardan 11 kişi,  ambulansla hastaneye götürülürken hayati tehlikelerinin olmadığı açıklandı. Deniz polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler denizde tarama faaliyeti yürüttü. Kazazedelerin, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Sultan 2'inci Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındığı öğrenildi.  Doğum günü kutlamasından döndüklerini belirten kazazedeler o anları anlatırken bir kazazede ise teknenin deniz taksi ruhsatının olmadığını iddia etti. 

O ANLARI ANLATTI

Alabora olan teknede bulunan bir kişi, o anları anlatarak, "Heybeliada'dan Bostancı'ya deniz taksiyle dönüyorduk. Çıktığımızdan 5-10 dakika sonra sağa sola hareketlenme oldu. Daha sonra birbirimizin üzerine doğru devrildik. Bir anda içeriye su doldu ve tekne alabora oldu. Ters döndü" açıklamasında bulundu. 

"DENİZ TAKSİ RUHSATI YOKMUŞ"

Doğum günü kutlamasından döndüklerini ifade eden bir kişi ise, "İçeriye su girmemesi için kaptan kapıyı kapattı, ilk önce kendisi kaçtı, bizi orada bıraktı. Zaten deniz taksi ruhsatı da yokmuş. O kadar kişiyi nasıl aldı? Herkesten önce de kendisi kaçtı. Biz yaş gününe girmiştik. Ölümle burun buruna geldik" dedi. 

ADALAR KAYMAKAMLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Adalar Kaymakamlığı olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "İlçemiz Heybeliada açıklarında bugün saat 00.50 sıralarında "DenizTaksi25" isimli tekne, henüz tespit edilemeyen bir nedenle alabora olmuştur. Alınan ilk bilgilere göre; mürettebatıyla birlikte (27) kişi bulunan teknedeki yolcular, Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi arama-kurtarma ekiplerimizce kurtarılmıştır. Kurtarılanlardan (11) kişi, 112 deniz acil sağlık ekiplerimizce çeşitli hastanelere sevk edilmiş olup, alınan ilk bilgilere göre hayati tehlikeleri yoktur. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmış, deniz tarama çalışmaları devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. 

Polis, olayla iligli çalışma başlattı. 

- İstanbul

Kaynak: DHA

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