Heybeliada'da Plajdaki Büfede Çıkan Yangın Kısa Sürede Söndürüldü

Heybeliada'da bulunan bir plajdaki büfede çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangının büfe içerisinde kullanılan sigorta panosundan çıktığı belirtildi.

Heybeliada'da bulunan bir plajdaki büfede çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangının büfe içerisinde kullanılan sigorta panosundan çıktığı belirtildi.

Alına bilgiye göre, yangın saat 09.30 sıralarında Heybeliada Cam Limanı Bölgesi'ndeki plajda bulunan bir büfede çıktı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını plajın çevresindeki ormanlık alana sıçramadan söndürdü.

Özel bir işletme içerisinde büfe malzemeleri olarak kullanılan 1 yazar kasa (pos cihazı), 1 fiber mobo, 3 buzdolabı, yangından zarar gördü.

Yangının büfe içerisinde kullanılan sigorta panosundan çıktığı belirtildi.