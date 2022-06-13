Hentbolcu kız çocuklar Heybeliada'da kampta

Türkiye Hentbol Federasyonu ile Türk Kızılay Derneği arasında yapılan iş birliği çerçevesinde, hentbolcu kız çocukları için İstanbul Heybeliada'da kamp düzenleniyor.

Heybeliada Kızılay Gençlik Kampı'nda yedi gün sürecek etkinlikte 18 ilden 2005, 2006 ve 2007 doğumlu 80 hentbolcu kız çocuğu çeşitli etkinlik ve eğitimlere katılacak. 18 Haziran tarihine kadar devam edecek olan kamp süresince sporcular; görsel sanatlar, drama, halk oyunları, okçuluk, müzik istasyonu, macera küpü, dev salıncak, tırmanma duvarı, paintball ve yüzme gibi çeşitli aktivitelere katılma olanağı bulacaklar. Milli takım sporcuları ile söyleşilerin de düzenleneceği kampta, sporculara yönelik Kızılay, Kızılaycılık ve Afet Bilinci, İlk Yardım Eğitimi, Akran Eğitimi konularında bilgiler verilecek.

Demirören Haber Ajansı / Spor