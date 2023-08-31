30 Ağustos Zafer Bayramı Quick Sigorta'nın su sporlarına verdiği destekle kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı, Quick Sigorta'nın su sporlarına verdiği destek kapsamında Heybeliada'da şenlikler ve Çanakkale Boğazı'nda kulaçlarla kutlandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla her yıl düzenlenen ve bilinen en eski yüzme yarışı olan Çanakkale Boğazı Wilusa Rotary Yüzme Yarışı'nın bu yıl 36'ncısı gerçekleştirildi.

200'ü yabancı 800'den fazla amatör ve profesyonel sporcunun katıldığı bu yılki yarış, cumhuriyetin 100'üncü, Zafer Bayramı'nın ise 101'inci yılı olması sebebiyle daha coşkulu geçti. Yarışın sponsoru Quick Sigorta, yönetim kadrosuyla birlikte alanda sporculara destek verdi.

Temelleri 1986-1987 yıllarına dayanan ve etki alanını genişleterek günümüze ulaşan Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışı, "#kıtalarıbirleştir" sloganıyla bu yıl da heyecan dolu mücadelelere ev sahipliği yaptı.

30 Ağustos'ta sabah Gestas feribotu ile Eceabat'a, oradan yarışma alanına geçildikten sonra 08.30'da başlayan yarış, 10.15'te Çanakkale Deniz Müze Komutanlığı önünde son buldu.

Yarışlar bittikten yaklaşık iki saat sonra yapılan ödül töreninde dereceye girenler ödüllerini teslim aldı.

Aynı gün Heybeliada Su Sporları Kulübü'nde sporcu ve spora gönül verenler ile ada halkının katılım gösterdiği şenliklerde, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı. Gün boyu süren şenlikler, yüzme ve sutopu yarışları, kız basketbol takımı gösterisi, yelken takımı gösterisi ve Türk Sanat Müziği konseri ile devam etti. Dereceye giren yüzücülere seremoni eşliğinde madalya takvimi yapıldı.

"Bu yılki yarışların anlamı ve heyecanı büyük"

Quick Sigorta, sponsorlukları ile destek verdiği organizasyonlarda bu yıl da yerini aldı. Çanakkale Boğazı yarışları kapsamında yarıştan bir gün önce etkinlik alanına kurulan stant ile katılımcıların merak ettikleri soruları yanıtlayıp ürünlerini anlattı.

İki gün boyunca yarışmacılarla keyifli röportajlar gerçekleştiren ekibin onur konuğu ise daha önce Manş şimdi ise Kuzey Kanalı'nı ilk geçen en genç sporcu Aysu Türkoğlu'ydu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, kulüplerinin başarılı sporcuları her geçen gün göğüslerini kabartacak yeni bir başarıya imza attığını belirterek, "Hatta iki gün önce de 28 tekne 128 sporcunun katıldığı SportsBoat Türkiye Şampiyonası'nda HSSK-QUICK SİGORTA ekibimiz başarılı bir şekilde yarışları tamamladı. Yarışlar ise aynı zamanda cumhuriyetimizin 100'üncü yılı şerefine yapılmış oldu. Bu nedenle bu yılki yarışların anlamı ve heyecanı büyük." ifadelerini kullandı.

Yaşar, bir diğer Quick Sigorta ekibi ile yöneticilerinin de Çanakkale'de gerçekleştirilen 36'ncı Wilusa Rotary Yüzme Yarışı'nda yer aldığını aktardı. 17 ülkeden farklı tecrübelere sahip sporcuların dostluk içinde sürdürdüğü mücadelenin izlenmeye değer olduğunu kaydeden Yaşar, sporun tüm branşlarının kıymetli olduğunu bilen bir şirket olarak yıl boyunca verebilecekleri maksimum desteği vermeye çalıştıklarını dikkati çekerek şunları kaydetti:

"2018'den bu yana Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışı'na aralıksız destek veriyoruz, artık manevi bir bağımız var. Umuyorum ki yarışlar sürdükçe bu bağımız da devam eder. Başta organizasyona hayat veren Çanakkale Rotary Kulübü ve Wilusa Turizm olmak üzere yarışlara katılan sporcular, sponsorlar ve yarışları izlemeye gelen tüm sporseverlere teşekkür ediyorum. Ne mutlu ki Zafer Bayramı gibi önemli bir kutlamayı sporla birleştirip harika bir atmosfere birlikte tanıklık ettik."